У доробку Ігоря Поклада понад 500 композицій. Його твори виконували такі співаки й співачки, як Тіна Кароль, Руслана, Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Тамара Гвердцителі, Юрій Гуляєв, Євгенія Мірошниченко.
Цікаво Тоня Матвієнко зворушила домашнім фото покійної Ніни Митрофанівни з онукою: рідкісний кадр
Як Ніна Матвієнко не дала виконати Софії Ротару пісню Поклада
Світлана Поклад розповіла про випадок, як її чоловік написав одну з найвідоміших пісень "Чарівна скрипка". Текст до неї створив поет Юрій Рибчинський. Коли композитор поглянув на слова, то й написав мелодію. Композиція спершу призначалася Софії Ротару.
І, щоб ви знали, пісню "Чарівна скрипка", яку знаменитою зробила Ніна Митрофанівна, спочатку адресувалася Софії Ротару. Але Ніна прийшла, послухала і сказала, що пісню не віддасть: "Це я буду співати!"
– пригадала дружина композитора.
Ніна Матвієнко – "Чарівна скрипка": дивіться відео онлайн
Сім'я Ігоря Поклада багато років дружина з Ніною Матвієнко. Артистка часто бувала у них у гостях.
"Навіть одна традиція під час візитів склалася: я фотографувала їх з Покладом в одній і тій самій позі. Є в нашому архіві однакові три фотографії", – поділилась Світлана Поклад.