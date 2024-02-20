У доробку Ігоря Поклада понад 500 композицій. Його твори виконували такі співаки й співачки, як Тіна Кароль, Руслана, Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Тамара Гвердцителі, Юрій Гуляєв, Євгенія Мірошниченко.

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Як Ніна Матвієнко не дала виконати Софії Ротару пісню Поклада

Світлана Поклад розповіла про випадок, як її чоловік написав одну з найвідоміших пісень "Чарівна скрипка". Текст до неї створив поет Юрій Рибчинський. Коли композитор поглянув на слова, то й написав мелодію. Композиція спершу призначалася Софії Ротару.

І, щоб ви знали, пісню "Чарівна скрипка", яку знаменитою зробила Ніна Митрофанівна, спочатку адресувалася Софії Ротару. Але Ніна прийшла, послухала і сказала, що пісню не віддасть: "Це я буду співати!"

– пригадала дружина композитора.

Ніна Матвієнко – "Чарівна скрипка": дивіться відео онлайн

Сім'я Ігоря Поклада багато років дружина з Ніною Матвієнко. Артистка часто бувала у них у гостях.

"Навіть одна традиція під час візитів склалася: я фотографувала їх з Покладом в одній і тій самій позі. Є в нашому архіві однакові три фотографії", – поділилась Світлана Поклад.

Зауважимо, нещодавно сім'я Ігоря Поклада постраждала через російський обстріл. Ракета впала неподалік від Ворзеля, де живе композитор з дружиною. Від сильної вибухової хвилі Світлану відкинуло на ліжко. Не вперше подружжя відчуває на собі російську агресію – на початку повномасштабного вторгнення вони були в окупації.