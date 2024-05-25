Готовий до шлюбу та дітей: де зараз і чим займається Позитив

Український співак відомий публіці, як ексучасник дуету "Время и Стекло" та гурту MOЗGI. Чоловіку неодноразово приписували роман зі співачкою Надією Дорофєєвою.

Позитив за час кар'єри здобув неоднозначну репутацію, особливо на це повпливали виступи на території росії після окупації півострова Крим. Як склалась подальший співочий шлях виконавця та де він зараз – детальніше у матеріалі Show 24.

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Дитинство і початок кар'єри

Справжнє ім'я Позитива – Олексій Завгородній. Хлопець народився 19 травня 1989 року в Києві у творчій родині. Батько – директор театру, мама – балерина, а дідусь керував українським хором імені Григорія Верьовки. Тому зовсім не дивно, що й Олексію прививали любов до мистецтва.

Олексій Завгородній у дитинстві / Фото з особистого архіву співака

Хлопець змалку займався танцями, а потім вже й почав навчатись музики, вокалу та акторської майстерності. Вищу освіту Олексій здобув у Київській дитячій академії мистецтв.

З 11 років Позитив починає співпрацю із Потапом (справжнє ім'я – Олексій Потапенко).

У 2004 році Завгородній стає учасником колективу New'z'cool. Гурт записує низку відомих хітів, які приносять шалену популярність. Зокрема, один із кращих треків був написаний до фільму "Штольня".

Вхід у Змінному Взутті ft. New 'Z' cool – Штольня: дивитись відео онлайн

З 2010 року Позитив стає частиною дуету з Надією Дорофєєвою (Додо) у гурті "Время и Стекло". Через 10 років, напередодні ювілею заснування групи, Позитив і Додо оголосили про розпад. Співаки організували прощальний тур містами України, а після того – розпочали сольні кар'єри.

Время и Стекло (Time & Glass) – Так выпала Карта: дивитись відео онлайн

У 2014 році Завгородній стає учасником команди Moзgi (раніше – Mozgi). Гурт складався винятково із чоловіків: Потап, Позитив, "Дядя Вадя", DJ Bloodless, Ед і Рус.

MOZGI – Аябо: дивитись відео онлайн

Співак розпочав сольний проєкт під ім'ям POSITIFF. У співочому доробку артиста вже є декілька успішних треків.

POSITIFF – А може, хочеш?: дивитись відео онлайн

Крім того, Завгородній навіть спробував власні сили у кіно. Зокрема чоловіка можна побачити у "Скаженому весіллі" та "Великій прогулянці".

Плакат фільму "Скажене весілля" / Фото з відкритих джерел

Участь у телепроєктах

Осінню 2017 року Позитив разом із Дорофєєвою стали тренерами у вокальному шоу "Голос. Діти".

А вже за три роки Завгородній – учасник танцювального проєкту "Танці із зірками". Партнеркою по паркету співака стала Юлія Сахневич, але пара вибула у чвертьфіналі.

У лютому 2021 року Олексій разом зі співачкою Мішель Андраде стали ведучими телепрограми "Орел і Решка".

Особисте життя

У підлітковому віці Позитив на одній із вечірок познайомився з майбутньою дружиною Анною Андрійчук. Спочатку дівчина не відповіла взаємністю, адже перебувала в стосунках з іншим хлопцем, але Олексій таки добився взаємності.

Позитив з ексдружиною Анною / Фото з інстаграму Анни Андрійчук

Пара доволі швидко почала жити разом, а у 2013 році одружилась. Закохані відгуляли велике та шикарне весілля.

Весілля Позитива та Анни / Фото з інстаграму Анни

Однак у 2021 році стало відомо про те, що Олексій та Анна розлучаються. Крім того, до цієї заяви пара вже не жила разом декілька років. Нещодавно ексдружина Позитива натякнула, що вдруге виходить заміж.

Зараз Олексій у стосунках з Юлією Сахневич. Пара разом уже три роки та притримується загально думки, що "кохання любить тишу".

Завгородній стверджує, що Юля – саме та людина й він готовий знову одружитись.

До шлюбу ми готові, бо за цей нелегкий час ми пройшли разом дуже багато. Ми завжди були поруч у найскладніші моменти, – розповів Позитив.

Крім того, чоловік не приховує, що хотів би стати батьком.

Найгучніші скандали

У 2014 році Завгородній разом із Дорофєєвою виступили на заході, який був присвячений дню народженню Путіна. Крім того, дует продовжив гастролювати містами Росії.

У 2018 році Позитив під час концерту в Анапі назвав Росію "своєю країною".

А днями співак висловився щодо кар'єри Насті Каменських за кордоном. Чоловік зізнався, що не поважає такий вибір співачки, адже спроби побудувати кар'єру за кордоном не є правильним у часі війни.