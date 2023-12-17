Цього разу, перебуваючи за кордоном, Потап звітує про свою роботу й діяльність. Зараз він у Мадриді, тому пригадав минулий рік, коли йому паралізувало обличчя.

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Потап згадав, як збирав гроші з паралізованим обличчям

Продюсер розповів, що тоді не міг співати на сцені, тому пішов у зал зі скринькою для коштів. Тоді його приємно вразили українці, які кидали по 50, 100 та 200 євро.

Рік тому, я виступав тут на сцені з паралізованим обличчям, неможливо було співати, говорити, але я не здався. Я взяв коробку для збору донатів і відправився в зал, прямо серед людей! Я ж артист, в пригоді стала пантоміма і досвід. Мені вдалося зібрати 10 тисяч євро всього за 5 хвилин, і ці кошти були передані ЗСУ,

– пригадав Потап.



Потап в Іспанії / Фото з інстаграму репера

Також репера дуже вразила атмосфера під час виступу. Потап подякував їм та іспанцям за те, скільки всього вони зробили для українців.

"Це було чудово! Могутньо! Весело! Згодом я зрозумів, чому українці, які живуть в Іспанії, такі важливі речі цінують. Вони насправді цінують кожен момент, вони приділяють час самим собі та тому, що для них є дійсно важливим! А для кожного українця немає нічого важливішого за Мир, за Перемогу!" – підсумував Потап.



Потап в Іспанії / Фото з інстаграму репера

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