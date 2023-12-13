Нещодавно продюсер повідомив, що летить з Дубай в Іспанію. Він зазначив, що працюватиме у цій країні над музичною творчістю, а також гуманітарною допомогою для українців.
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Потап висловив свою любов до України з Іспанії
У своєму інстаграмі репер розповів, що в Іспанії працюватиме з провідними музичними компаніями. Ймовірно, це потрібно йому для того, щоб просунути дружину та співачку Настю Каменських на європейську аудиторію.
Попереду нас чекає багато роботи в Іспанії, оскільки ми починаємо співпрацювати з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, серед яких Universal, Sony, Warner Music,
– написав він.
Потап відзначив у дописі, що саме Україна дала йому все, що зараз має – "навички, досвід та досягнення". Тож у майбутньому продюсер планує використовувати закордонний досвід саме на батьківщині.
Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати! Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, застосовую на практиці в Україні, для нашої Батьківщини!
– зазначив артист.
Репер додав, що сплачує податки з його діяльності саме в Україні. Також він зазначив, що в Києві вчиться його син від першої дружини та продюсерки – Ірини Горової.
Мій син навчається в Києві, мої компанії працюють в Україні, і я в Україні сплачую податки. Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном!
– розповів він.
Потап також розповів, що перебування в Барселоні приносить йому цікаві знайомства з українцями, які досягли успіху у своїх сферах.
Наразі знаходжуся в Барселоні, знайомлюсь не тільки з місцевими представниками шоу-бізнесу, а й з українськими колегами: режисерами, кінооператорами, візажистами, стилістами, зачісками, техніками освітлення. Українці продовжують дивувати європейців своїми талантами, а я пильно слідкую за ними та радо співпрацюватиму! Все це вже скоро!
– додала зірка.
Реакція мережі на допис репера
Користувачі мережі по-різному прокоментували такий допис Потапа. Деякі розкритикували його, вважаючи недоречним слова виконавця.
- "Як ваше перебування в Іспаніі наближає перемогу?".
- "До кишені собі заробляє чм*шник, від війни тікає! А ви сліпі, не бачите нічого!".
- "Мирне небо над головою – ось про що мої мрії та бажання, Олексій".
- "Дрони треба".
Утім, знайшлися й ті люди, котрі підтримали Потапа в його діяльності та побажали йому не звертати увагу на негативні коментарі.
- "Читаючи коменти, просто розчаровуюсь – стільки злості, вказівок! Люди, зупиніться, ми не маємо перегризти один одного. Таке враження, що всі хто писав та ображав, на фронті чи донатять кожного дня! Кожен робить те, що вміє найкраще! Дякую, Потап, що прославляєш Україну, дякую за те, що допомагаєш нашим, дякую за відвертість та хай шастить!".
- "Для України треба хороші дрони, а щоб їх купити треба багато грошей! Якщо ви заробляєте та допомагаєте їх купити – велике вам дякуємо".
- "Плідної вам праці у всіх цих країнах! Чекаємо на нові хіти".