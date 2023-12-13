Нещодавно продюсер повідомив, що летить з Дубай в Іспанію. Він зазначив, що працюватиме у цій країні над музичною творчістю, а також гуманітарною допомогою для українців.

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Потап висловив свою любов до України з Іспанії

У своєму інстаграмі репер розповів, що в Іспанії працюватиме з провідними музичними компаніями. Ймовірно, це потрібно йому для того, щоб просунути дружину та співачку Настю Каменських на європейську аудиторію.

Попереду нас чекає багато роботи в Іспанії, оскільки ми починаємо співпрацювати з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, серед яких Universal, Sony, Warner Music,

– написав він.

Потап відзначив у дописі, що саме Україна дала йому все, що зараз має – "навички, досвід та досягнення". Тож у майбутньому продюсер планує використовувати закордонний досвід саме на батьківщині.

Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати! Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, застосовую на практиці в Україні, для нашої Батьківщини!

– зазначив артист.

Репер додав, що сплачує податки з його діяльності саме в Україні. Також він зазначив, що в Києві вчиться його син від першої дружини та продюсерки – Ірини Горової.

Мій син навчається в Києві, мої компанії працюють в Україні, і я в Україні сплачую податки. Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном!

– розповів він.

Потап також розповів, що перебування в Барселоні приносить йому цікаві знайомства з українцями, які досягли успіху у своїх сферах.

Наразі знаходжуся в Барселоні, знайомлюсь не тільки з місцевими представниками шоу-бізнесу, а й з українськими колегами: режисерами, кінооператорами, візажистами, стилістами, зачісками, техніками освітлення. Українці продовжують дивувати європейців своїми талантами, а я пильно слідкую за ними та радо співпрацюватиму! Все це вже скоро!

– додала зірка.

Реакція мережі на допис репера

Користувачі мережі по-різному прокоментували такий допис Потапа. Деякі розкритикували його, вважаючи недоречним слова виконавця.

"Як ваше перебування в Іспаніі наближає перемогу?".

"До кишені собі заробляє чм*шник, від війни тікає! А ви сліпі, не бачите нічого!".

"Мирне небо над головою – ось про що мої мрії та бажання, Олексій".

"Дрони треба".

Утім, знайшлися й ті люди, котрі підтримали Потапа в його діяльності та побажали йому не звертати увагу на негативні коментарі.