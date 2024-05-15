Як побачимося, то з'ясуємо, – Позитив неочікувано зізнався, чи підтримує дружбу з Потапом
Джерело:"Люкс ФМ"
Співак Позитив багато років підтримував дружні стосунки з втікачем продюсером Потапом. Артист зізнався, чи продовжує спілкуватися з ексколегою.
Позитив поділився, що продюсер не виходив з ним на зв'язок. Співак так само не виявляв бажання поговорити з Потапом.
До слова Немає сенсу, – Чемеров пояснив, чому не дозволив Лободі і Потапу виступати перед військовими
Чи слідкує Позитив за життям Потапа
Виконавець зізнався, що Потап заблокував його сторінки в соцмережах. Так, артист не може дізнатися, що відбувається з продюсером.
Мене заблокував у соцмережах Потап і я не бачу, що він робить. Я не знаю через що це сталося,
– розповів Позитив.
Водночас артист так і не дізнався причину такого рішення Потапа. Співак не хотів писати продюсеру чи його дружині Насті Каменських, щоб зрозуміти це.
Я нічого не з'ясовував і не буду, і не хочу. Як зустрінемося, побачимося, то з'ясуємо,
– запевнив виконавець.
Позитив про Потапа: дивіться відео онлайн
Що відомо про дружбу Потапа і Позитива
- Майбутній артист познайомився з репером, ще коли йому було 11 років. Тоді вони розпочали співпрацю, а згодом стали друзями. Втім, з початком повномасштабного вторгнення та втечі Потапа за кордон все змінилося.
- Позитив зізнався, що має з продюсером різні погляди на війну в Україні.
- Водночас плани щодо музичних співпраць теж зруйнувалися з початком вторгнення.
- Однак, нещодавно стало відомо, що Потап заблокував Позитива у соцмережах. Причину такого рішення виконавець не знає і не має бажання з'ясовувати.