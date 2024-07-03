Не Україна: Потап показався у новій країні

Потап вже тривалий час перебуває за кордоном, бо вважає, що там є ефективнішим для підтримки України під час війни. Він днями розсекретив нове місце свого перебування.

Як виявилося, репер поїхав до Франції. Він навіть поділився світлинами з-за кордону.

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Потап сфотографувався на тлі Ейфелевої вежі. Крім того, він виставив фото з одного з паризьких ресторанів.

Вежа Ейфеля нагадує мені центр грамофонного програвача, на який надіта платівка. Світ моди, музики й кіно обертається навколо і все прагне від периферії до центру,

– зазначив під постом артист.

Зауважимо, раніше продюсер розповідав, що перебуває у Болгарії, де планує знімати нові відео та розробляти проєкти.