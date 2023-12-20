Зараз артистка бере участь у голосуванні за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення 2024. Вона намагається потрапити на конкурс з піснею Little Angels.
Цікаво Потап згадав, як збирав гроші з паралізованим обличчям: фото з Іспанії
Потап підтримав Svoiia у голосуванні на Нацвідбір на Євробачення-2024
Репер закликав своїх шанувальників голосувати за композицію Svoiia – Little Angels. Він зазначив, про що у ній йдеться.
Проголосуймо за цю пісню та привернімо увагу до України та дітей, які страждають від війни в усьому світі,
– написав він.
Потап зазначив, що це композиція про повернення додому українських дітей, які викрала Росія після початку великого наступу в Україну.
Україна робить неймовірну роботу щодо повернення своїх дітей, викрадених і вивезених під час війни на чужій землі. Історія цих маленьких українців шокує нас своєю кривавою правдою,
– зазначив артист.
На думку репера, світ має знати про такі жахливі випадки. Адже під час війни страждають великою мірою саме діти.
Жодна дитина на Землі не має переживати жахів війни – діти втрачають домівки, батьків, сім'ї. Ці маленькі янголята платять неймовірно високу ціну за помилки дорослих, не лише в Україні, а й в Ізраїлі, Палестині та багатьох інших країнах,
– додав співак.
Водночас блогер Ваня Рассел зазначив, що пісню для виконавиці Svoiia написав саме Потап.
Фатальна помилка. Хоча б не вписували його,
– зазначив Рассел.
Сам репер не розповідав. що є автором пісні Little Angels.
Про Нацвідбір на Євробачення-2024 в Україні
- Нещодавно стало відомо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2024 в Україні відбудеться 3 лютого. Всі 11 учасників фіналу будуть відомі українцям до 29 грудня.
- Зараз оголосили імена десятки фіналістів. Ними стали alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat.
- Також у застосунку "Дія" почалося нове голосування для прихильників Євробачення. Обрати одинадцятого учасника фіналу Нацвідбору може кожен.