Зараз артистка бере участь у голосуванні за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення 2024. Вона намагається потрапити на конкурс з піснею Little Angels.

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Потап підтримав Svoiia у голосуванні на Нацвідбір на Євробачення-2024

Репер закликав своїх шанувальників голосувати за композицію Svoiia – Little Angels. Він зазначив, про що у ній йдеться.

Проголосуймо за цю пісню та привернімо увагу до України та дітей, які страждають від війни в усьому світі,

– написав він.

Потап зазначив, що це композиція про повернення додому українських дітей, які викрала Росія після початку великого наступу в Україну.

Україна робить неймовірну роботу щодо повернення своїх дітей, викрадених і вивезених під час війни на чужій землі. Історія цих маленьких українців шокує нас своєю кривавою правдою,

– зазначив артист.

На думку репера, світ має знати про такі жахливі випадки. Адже під час війни страждають великою мірою саме діти.

Жодна дитина на Землі не має переживати жахів війни – діти втрачають домівки, батьків, сім'ї. Ці маленькі янголята платять неймовірно високу ціну за помилки дорослих, не лише в Україні, а й в Ізраїлі, Палестині та багатьох інших країнах,

– додав співак.

Водночас блогер Ваня Рассел зазначив, що пісню для виконавиці Svoiia написав саме Потап.

Фатальна помилка. Хоча б не вписували його,

– зазначив Рассел.

Сам репер не розповідав. що є автором пісні Little Angels.

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