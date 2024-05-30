Російське ІПСО в дії, – Потап спростував новини про те, що він висміяв смерть Заворотнюк
Джерело:Потап
Мережею розлетілися фото, на яких Потап начебто висміяв смерть Анастасії Заворотнюк. Репер назвав це фейком та висловився про акторку.
Продюсер і репер Потап звернувся до українців з проханням не вірити усьому, що вони бачать в інтернеті. Він пригадав випадок, коли у мережі "поховали" його самого.
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Після новин про смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк у мережі поширили начебто скриншот з інстаграму Потапа, в якому той іронічно висловлюється про актрису, яка висміювала українців.
"Ну що, Настю, весело було грати в образі, який виставляє українок тупими? Добре, що більше не зіграєш", – писало на тому "сторіз".
Репер назвав це фейком, що створили у російському інфопросторі. Адже саме там з'явилися перші новини про те, начебто він поглузував зі смерті Анастасії Заворотнюк. За його словами, знімок створений з допомогою фотошопу.
Російське ІПСО в дії, але пропоную не вестися на такі провокації. Чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців у негативному світлі,
– написав Потап.
Продюсер додав, що таким чином росіяни намагаються виставити українців нелюдами. Він закликав аналізувати та перевіряти інформацію.
Померла Анастасія Заворотнюк
- 30 травня стало відомо про смерть зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк. Причиною стало онкологічне захворювання, яке їй діагностували ще у 2019 році. Акторка померла у лікарні, де провела останні дні життя.
- Важливо пам'ятати, що стрічка "Моя прекрасна няня" є абсолютно українофобною. Головною героїнею є няня Віка, яка родом з Маріуполя. За кожної зручної нагоди місто ображали й принижували, так само як і українців. Серіал переповнений завуальованою ненавистю до України.
- Анастасія Заворотнюк, яка підігравала російській пропаганді в серіалі, робила те саме і в реальному житті. Вона відвідувала окупований Крим та публічно підтримувала диктатора Путіна у 2018 році.