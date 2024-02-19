Меган Фокс вважає жартом фразу "українська надувна лялька", однак користувачі звинуватили її в расизмі та ксенофобії стосовно східноєвропейців. Вочевидь, акторка не планує просити вибачення, тож українки вирішили поставити крапку красномовним трендом.
До слова Путінська шл**ндра, – Байкова різко відповіла Меган Фокс на недолугий жарт про українських жінок
Українки відповіли Меган Фокс
Тіктокерки вирішили показати справжню красу українок і довести, що фраза "українська надувна лялька" у негативному контексті абсолютно недоречна.
Дівчата знімають ролики під вірусні пісні Лани Дель Рей In My Feelings та хіт гурту Cutting Crew Died in Your Arms. Вони показують свої фото й відео, іронічно підписуючи їх "жартом" Меган Фокс та порівнюючи себе з акторкою.
Привіт! Я українська надувна лялька. А як щодо тебе, Меган? Хто ти?
– написала одна з користувачок.
Як українки відповідають Меган Фокс: відео
Меган Фокс також варто було б знати й те, що українки зараз є захисницями, які відважно боронять країну на фронті.
Детальніше про скандал навколо Меган Фокс
- Меган Фокс та Тейлор Свіфт разом зі своїми бойфрендами зробили фото на святкуванні Супербоула-2024. Один з цих кадрів потрапив у мережу, однак на ньому Меган нібито мала не надто вдалий вигляд. Тому вона показала в інстаграмі кадр з іншого ракурсу.
- З невідомої причини у підписі до фото акторка вирішила порівняти себе на першому знімку з "українською надувною лялькою", хоч такого поняття не існує. Вона могла підібрати будь-яке інше означення.
- "Виявляється, це була всього лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я виглядала як українська надувна лялька. Насправді я виглядаю, як одна з тих супердорогих силіконових секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії", – писала Фокс.
- Під дописом залишили вже понад 40 тисяч коментарів українські зірки, користувачі та жителі Східної Європи. Вони обурюються недолугим коментарем акторки. Реакції від Меган Фокс не було – лише ще один коментар, що вона "не те має на увазі".