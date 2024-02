Меган Фокс вважає жартом фразу "українська надувна лялька", однак користувачі звинуватили її в расизмі та ксенофобії стосовно східноєвропейців. Вочевидь, акторка не планує просити вибачення, тож українки вирішили поставити крапку красномовним трендом.

До слова Путінська шл**ндра, – Байкова різко відповіла Меган Фокс на недолугий жарт про українських жінок

Українки відповіли Меган Фокс

Тіктокерки вирішили показати справжню красу українок і довести, що фраза "українська надувна лялька" у негативному контексті абсолютно недоречна.

Дівчата знімають ролики під вірусні пісні Лани Дель Рей In My Feelings та хіт гурту Cutting Crew Died in Your Arms. Вони показують свої фото й відео, іронічно підписуючи їх "жартом" Меган Фокс та порівнюючи себе з акторкою.

Привіт! Я українська надувна лялька. А як щодо тебе, Меган? Хто ти?

– написала одна з користувачок.

Як українки відповідають Меган Фокс: відео

Меган Фокс також варто було б знати й те, що українки зараз є захисницями, які відважно боронять країну на фронті.

