Це стосувалося як українських, так і закордонних знаменитостей. У житті деяких артистів у 2023 році було дуже неспокійно та постійно з'являлися ситуації, котрі спричиняли суспільний резонанс. Добірку найгучніших скандалів за 2023 зібрав 24 Канал.

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Розбірки Шакіри і Піке

У 2023 року колумбійська співачка Шакіра презентувала нову композицію TQG, яку присвятила своєму колишньому – футболісту Жерару Піке. У ній йдеться про те, що чоловік не може забути артистку та мріє повернутися до неї. У кліпі знаменитість з'явилася у насичено-блакитному костюмі із латексу.



Шакіра – TQG: дивіться відео онлайн

З тексту пісні стає зрозуміло, що Піке намагався помиритися з Шакірою, однак, вона йому не пробачила.

Ти виглядаєш щасливим у своєму новому житті. Якби тільки вона знала, що ти все ще шукаєш мене. Дитинко, що сталося? У тебе не все чудово? Чому ти мене шукаєш? Ви знаєте, я не роблю жодних помилок двічі,

– йдеться у композиції.

Таким чином співачка хотіла продемонструвати, що не пробачає зраду. Водночас у тексті є ще деякі цікаві рядки.

Ти проміняв Ferrari на Renault Twingo. Ти проміняв Rolex на Casio,

– йдеться у треку.

Цікаво, що під час випуску своєї програми "Kings Leagu" Жерар відреагував на текст пісні. Він підняв руку з годинником Casio, про який йдеться у пісні та сказав, що підписав контракт із цією компанією.

Casio – це годинник на все життя!

– наголосив футболіст.

Відомо, що Жерар Піке з Шакірою були у шлюбі 11 років. Вони мають двох синів – Сашу і Мілана.

Згодом ексчоловік колумбійської співачки почав публікувати світлини вже з новою дівчиною – Кларою Чіа. На світлинах вони мали вигляд щасливої пари.



Жерар Піке з новою дівчиною / Фото з інстаграму футболіста

Але це тривало недовго. Пізніше у мережі з'явилась інформація, що дівчина зрадила йому з колишнім тренером футбольного клубу "Барселона" Хосепом Гвардіолою. Чоловіку 52 роки, він багато років одружений та має 3 дітей.

Потап і його витівки

Олексій Потапенко у 2023 році відзначився одразу кількома скандалами. У березні Потап випустив трек "Волонтер". Співак хотів присвятити його людям, які допомагають військовим та цивільним. Однак, пісня зазнала критики через неоднозначний текст. Наприклад, "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Тож багато людей вважало, що композиція принизила волонтерів.

Потап – "Волонтер": дивіться відео онлайн

Настя Каменських намагалась виправдати свого чоловіка. На її думку, Потап не хотів образити ані волонтерів, ані українське суспільство. Вона сказала, що всі люди помиляються.

Після нищівної критики Потап заявив, що готовий захищати Україну на фронті, якщо буде така потреба. За його словами, він призовний, тож підлягає під мобілізацію. Однак, у жовтні Потапа та Настю помітили в аеропорту Варшави. Співак зазначив, що виїхав тільки на кілька днів.



Потап і Настя в аеропорту / Фото "Батальйон Монако"

Згодом репера побачили на вечірці в Дубаї у компанії росіян. На відео він спілкувався російською мовою. Ролик опублікувала дружина соліста російського гурту "Руки вверх" Кирила Туриченка – Дар'я Тарасова. Співак ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Сам репер називав свої поїздки за кордон "робочими". Він написав, що займається "побудовою складних бізнес-схем" та "потужним нетворкінгом". Також Потап запевняв, що від початку великої війни збирав допомогу для українських військових, але жодних підтверджень такій інформації він не надавав.

Навальний і "Оскар"

Ще один скандал трапився у березні. Фільм "Навальний" отримав премію на церемонії "Оскар-2023" як найкраща повнометражна документальна стрічка. У ній йшлося про розслідування журналіста Христо Грозєва щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального путінським режимом.

Отримувати статуетку прийшла вся родина політика, включно з дружиною Юлією. Вона не сказала жодного слова про вторгнення Росії в Україну. Лише зазначила, що мріє аби її країна була вільною.



Родина Навального / Скриншот з ютубу

Цього року на "Оскар" вперше була представлена документальна стрічка, до створення якої долучилась Україна. Йдеться про "Будинок зі скалок" виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. У ній розповідається про дітей з неблагополучних родин, які потрапили до притулку на Луганщині, де тривають бойові дії.

Трейлер до фільму "Будинок зі скалок": дивіться відео онлайн

Однак, представники "Оскару" жодним чином не відзначили фільм про війну в Україні. Також примітно, що президенту Україну Володимиру Зеленському не дали можливості виступити на цьогорічній кінопремії.

Несподівана поява Олега Винника

На початку великої війни Росії проти України артист поширив кілька антивоєнних дописів. Однак, згодом повністю зник з інформаційного простору. У мережі почали ширитися чутки, що нібито в Олега серйозна хвороба й він перебуває на лікуванні в Німеччині.

Улітку артист дав перше інтерв'ю від початку повномасштабного вторгнення для YouTube-каналу "Крупним планом". Він розповів, що шкодує про те, що не вступив до лав ЗСУ. Винник сказав, що всі зароблені кошти в Україні віддав на потреби української армії. Саме так співак намагався пояснити, чому не виступає на благодійних заходах.

Інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео онлайн

Також Олег повідомив, що виїхав з України 26 лютого, тобто, після початку великої війни. Винник пояснив свій виїзд тим, що є резидентом Німеччини вже 23 роки. Він зазначив, що не має українського паспорта, оскільки документ забрали в нього ще на початку нульових.

Інтервʼю викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Багато людей не зрозуміли, що Олег хотів донести цим інтерв'ю.

"Одразу видно – скупа та жадібна людина. Хоча має великі гроші. Соромно має бути таке розповідати".

"Прослухав пару хвилин, це без шансів. Чувак відірваний від реальності, і думає , що ми всі дебіли. Сподіваюсь, Олег почитає коментарі і заповзе назад в ту нору, де був останні 1,5 роки".

"Той випадок коли людина говорить нібито українською, але в ньому нічого немає від українця, 0%. Таки думи можуть бути в людини яка взагалі не розуміє біль і потреби українців ( духовні, моральні). Він і справді вже німець".

Драми у житті Брітні Спірс

У серпні цього року стало відомо, що Сем Асгарі подав на розлучення з Брітні Спірс. Причиною він назвав "непримиренні розбіжності".

У мережі почала ширитися інформація, що Спірс начебто била колишнього чоловіка, кусала його та одного разу навіть залишила йому синець під оком. Також ЗМІ писали, що вагомою причиною розлучення стала зрада з боку Брітні.



Брітні Спірс і Сем Асгарі / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що після весілля подружжя підписало шлюбний контракт. Відповідно до нього, після розлучення Асгарі не повинен отримати жодної частини з величезних статків співачки. Припускали, що зірка має близько 60 мільйонів доларів. Сему це не сподобалося та він намагався змінити умови договору.

Екскоханий погрожував, що оприлюднить інформацію, яка зіпсує репутацію знаменитості, якщо вона не піде на поступки. Очевидно, ексчоловік хотів отримати частину з її багатомільйонних статків.

Інший скандал навколо Брітні Спірс був пов'язаний з актором і співаком Джастіном Тімберлейком. Цього року співачка випустила мемуари "Жінка в мені".



Книга "Жінка в мені" / Фото "Наш формат"

Там вона повідомила, що завагітніла від Тімберлейка в 19 років. Однак він був не готовий до батьківства та змусив її зробити аборт, за словами артистки. Сам Джастін вирішив ніяк не коментувати таку заяву співачки.

Я завжди сподівалася, що колись у нас буде сім’я. Просто це сталося набагато раніше, ніж я очікувала. Але Джастін точно не зрадів вагітності. Він сказав, що ми ще не готові мати дитину в нашому житті, що ми занадто молоді. Впевнена, що люди зненавидять мене за це, але я погодилася не народжувати дитину,

– висловилась вона.

Відомо що Тімберлейк та Спірс були разом з 1999 по 2002 рік. Згодом артист присвятив Брітні композицію Cry Me A River, на що Спірс образилась через неприємні слова у тексті. Через 20 років співак перепросив за це, а також підтримав зірку під час суду щодо звільнення від батьківської опіки.

Скандал із "Міс Україна"

У вересні на сайті конкурсу краси "Міс Україна" з'явився список претенденток на головну корону. Комік Андрій Лузан з'ясував, що деякі з учасниць жодним чином не підтримують Україну, мають зв'язки з Росією та дотичні до надання ескорт-послуг.

Першою дівчиною, яка викликала сумніви, стала Ксенія Магера. Виявилося, що дівчина спілкується з росіянами та відвідує заклад олігарха з країни-агресорки, який колись був дотичний до Путіна. До того ж на сторінці Магери у соцмережах немає жодної згадки про війну в Україні.



Ксенія Магера / Фото з інстаграму конкурсу

Привернула увагу інша претендентка на "Міс Україна-2023" – Катерина Чувашова з Дніпропетровщини.

Її батько є працівником ФСБ, якого затримала СБУ. Відомо, що чоловік передавав інформацію про позиції українських військових. Також Лузан знайшов у тіктоці Чувашової ролик, у якому вона танцює біля собору Мілану під трек російської виконавиці Інстасамки.

Підозри викликала й третя учасниця – Ірина Піляєва. На одному з фото, яке дівчина поширювала в соцмережах, видно, що вона стоїть за руку з московським ресторатором Олександром Орловим. Цікаво, що до минулого року він був одним зі співвласників конкурсу.



Ірина Піляєва та Олександр Орлов / Фото з ютубу

Також Андрій додав, що багато учасниць приїжджають у Куршевель до російських олігархів для надання ескорт-послуг.

Організатори "Міс Україна" зреагували на розслідування Андрія Лузана. Там заявили, що додатково перевірять усіх учасниць. Згодом представники конкурсу краси повідомили, що дискваліфікували від участі 3 конкурсанток. Однак, яких саме – не назвали.

Скандальне весілля на Львівщині

У жовтні відбулося гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та екс-співробітниці Держбюро розслідувань Роксолани Москви. Про пишне торжество стало відомо з соціальних мережах наречененої.

Журналісти видання Lviv.media провели власне розслідування, у якому з'ясували деталі цього весілля. Виявилось, що молодята розважалися у розкішному закладі біля Львова аж два дні. Гостями були депутати, прокурори та податківці. Багатьох здивував величезний весільний торт. Деякі кондитери оцінили, що його вартість може складати близько 100 тисяч гривень.



Помпезний торт на весіллі / Фото Lviv.media

Також на весіллі виступали відомі українські артисти. Зокрема, Оля Полякова, Дзідзьо, Олександр Пономарьов. А ведучим став Григорій Решетник. Масштабне дійство в час великої війни обурило мережу. До того ж незрозуміло, звідки у експосадовців стільки коштів на забаву. Деякі артисти прокоментували ситуацію.

Зокрема, співачка Оля Полякова опублікувала ролик, в якому зазначила, що читає всі обурені коментарі та "робить висновки". За словами Олі, її команда не проводить перевірок замовлень в Україні. Вона вважає, що цим повинні займатися спеціальні органи, а не артисти.

Ведучий цього весілля Григорій Решетник теж висловився щодо закидів в його бік. Він сказав, що любить свою роботу. Шоумен додав, що він відповідальний перед своєю популярністю.

Однак, люди лише засудили Григорія за такий допис. Інші артисти, які були помічені на масшатбному весіллі, жодним чином не прокоментували свою участь у цьому дійстві.

Розлучення Емеральд і Стипанюка

У жовтні Євгенія Емеральда заявила про розлучення з Євгеном Стипанюком через рік після весілля. Спершу вона замовчувала причини такого рішення.



Емеральд і Стипанюк / Фото Jet Setter

Але згодом жінка повідомила про домашнє насильство з боку екса. Вона поширила повідомлення та скріншоти спілкування з Євгеном, де він погрожував, що вб'є її.

Дивись, я тебе попереджаю, я не лякаю, я просто попереджаю, якщо якийсь мужик мені скаже, або я побачу, або мені розкажуть, що якийсь лівий чувак узяв мою дитину в руки, – я підірву тебе, зрозуміла?

– погрожував Стипанюк.

Також екс погрожував поширити в мережі відверті відео, на яких Емеральд нібито йому зраджувала з іншими. Згодом Євгенія заявила, що її та охоронця намагалися вбити. Вона вважає, що за цим стоїть саме Стипанюк.



Емеральд намагалися вбити / Скриншот з інстаграму жінки

У ході поширення цієї інформації, Євгенії почали писати жінки, які постраждали від Її колишнього чоловіка. Виявилось, що Євген таємно знімав на відео інтимні стосунки, а згодом погрожував дівчатам, що опублікує це. До того ж стало відомо, що деяких з них він зґвалтував.

Також у цій історії зʼявилась перша жінка Євгена – Анна. Вона публічно розповіла, що колишній її зраджував та ображав. Тому й стосунки не склалися. Урешті-решт Емеральд подала до суду на Стипанюка.

Чоловіку заборонили бачитися з їхньою спільною донькою – Афіною. У цій справі відкрили два кримінальні провадження щодо замаху на життя Євгенії та погрози її життю та здоров'ю. Згодом суд також заборонив чоловіку наближатися не лише до доньки, а й до самої Євгенії.

Козловський і Кондратюк

Ця історія тягнеться ще з 2012 року року, коли співак Віталій Козловський оголосив про розірвання контракту з продюсером Ігорем Кондратюком. Договір передбачав, що всі права на композиції Віталія має саме продюсер. Тож згідно з угодою, співати ці хіти Козловський вже не мав дозволу. Але це його не зупинило й Віталій продовжив виконувати пісні.

Зважаючи на це, Кондратюк подав на виконавця до суду через порушення авторського права. Йому вдалося виграти всі суди, тому Козловський мав сплатити продюсеру значну суму.



Рішення суду / Фото The Museum Of Bad Art

У жовтні Віталій розповідав, що вже сплатив Ігорю один мільйон гривень. Як зазначив артист, залишається віддати ще два мільйони. Однак Кондратюк заявив, що це не так. За словами продюсера, від 2019 року до 2023 виконавець перерахував йому близько 43 тисяч гривень.

Цього року Віталія мобілізували до лав ЗСУ. Стало відомо, що більшість зарплати Козловський віддає на погашення боргу експродюсеру та на штраф у держбюджет. Ігорю пропонували на певний час зупинити сплату боргу, допоки артист перебуває на війні, але він відмовився. За словами Кондратюка, йому перераховується тільки 20% від зарплати Козловського. Згодом співак публічно звернувся до свого експродюсера, щоб мирно розв'язати це питання.

На це Ігор відповів, що "мирна угода – це маячня". Він зазначив, що конфлікт давно вирішений законом, а Козловський повинен сплатити всі штрафи, накладені судом. До того ж Ігор розповідав, що в минулому намагався домовитися зі співаком, але не вийшло. У результаті Козловський сказав, що йому немає більше сенсу звертатися до експродюсера, оскільки той "хоче його знищити".

Весілля за участі Ткача

У жовтні мережу заполонило весілля одного із учасників справи про "п'яні вечірки" – блогера Олега Захарова. Його підозрюють у сексуальному насильстві. Весілля відбулося в елітному комплексі Львівської області. Було відомо, що підлітки виконували там російський реп та розкидували грошові купюри.



Весілля Захарова / Фото з фейсбуку Андрія Лохматова

З'ясувалося що ведучим цього весілля став відомий комік Юрій Ткач. Користувачі захейтили Ткача після його участі в цьому заході. Сам комік сказав, що не знав про те, його замовник був учасником "п'яних вечірок".



Захаров і Ткач / Фото з фейсбуку Андрія Лохматова

За словами Юрія, він з дружиною першочергово перевіряє, яку позицію людина має щодо війни Росії проти України. Ткач додав, що особиста інформація замовників їм не завжди відома. Водночас комік пообіцяв, що за кошти із заходу придбає військовим безпілотник Mavic та станцію Starlink.

Самого нареченого – Олега Захарова підозрюють в організації "п'яних вечірок", на яких він і ще кілька хлопців споювали дівчат. Коли ті непритомніли, тінейджери знущалися над ними та знімали це на відео. Після цього ролики поширювали в соцмережах.

Відомо, що згодом Захарову оголосили підозру у "вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи" та заарештували. Однак, через певний час хлопця звільнили, внісши заставу у розмірі 402 тисячі гривень.