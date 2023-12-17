Судове засідання відбулося у п'ятницю, 15 грудня. На ній блогерку визнали винною. Про це повідомили джерела Богдана Беспалова.

До теми Даша Квіткова вперше відповіла на чутки про стосунки з героєм "Холостяка" Михайлом Заливакою

Рішення суду щодо ДТП за участі Квіткової

Даша Квіткова наразі ніяк не прокоментувала цю інформацію, зрештою, вона вкрай рідко висвітлювала цю аварію на особистій сторінці.

Інсайдери повідомляють, що хоч інфлюенсерка визнана винною у справі, прав її не позбавили. Натомість Даша Квіткова повинна виплатити велику компенсацію тим, хто постраждав у ДТП.



Наслідки аварії / Фото ТСН

Що відомо про це ДТП