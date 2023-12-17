Судове засідання відбулося у п'ятницю, 15 грудня. На ній блогерку визнали винною. Про це повідомили джерела Богдана Беспалова.
До теми Даша Квіткова вперше відповіла на чутки про стосунки з героєм "Холостяка" Михайлом Заливакою
Рішення суду щодо ДТП за участі Квіткової
Даша Квіткова наразі ніяк не прокоментувала цю інформацію, зрештою, вона вкрай рідко висвітлювала цю аварію на особистій сторінці.
Інсайдери повідомляють, що хоч інфлюенсерка визнана винною у справі, прав її не позбавили. Натомість Даша Квіткова повинна виплатити велику компенсацію тим, хто постраждав у ДТП.
Наслідки аварії / Фото ТСН
Що відомо про це ДТП
- 27 серпня у Києві біля метро "Академмістечко" зіткнулися Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser і Lexus. За словами потерпілої, аварію спричинила саме Даша Квіткова, яка проїхала на червоний на Lexus. Це не її автівка – машину вона начебто взяла на тестування.
- За словами самої Квіткової, в її автомобіль в'їхали, коли вона повертала на перехресті. Всі учасники ДТП в порядку, окрім однієї з пасажирок, яка почала вимагати грошової компенсації.
- Ця пасажирка в інтерв'ю стверджувала, що Даша Квіткова вибачалась і плакала в перші хвилини після аварії, а потім сховалась в авто бойфренда.