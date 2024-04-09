Він показався в патріотичній футболці з українським стягом. Зауважимо, що Анхель Муньос Гарсія, який також відомий як Jordi ENP, до того ж є зіркою відомого сайту з фільмами для дорослих Brazzers.

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Яке фото показала Джозефіна Джексон

На світлині можна побачити як актриса позує з Jordi ENP, який одягнув темно-зелену футболку з синьо-жовтим прапором на ній та написом "Слава Україні".

Джозефіна Джексон та Анхель Муньос Гарсія / Фото з інстаграму порноакторки

Зауважимо, що наразі фото зникли зі сторінки Джозефіни, проте вона не пояснила чому.

Що відомо про Jordi ENP

Анхель Муньос Гарсія, уродженець Іспанії, у віці 18 років увійшов в індустрію фільмів для дорослих і швидко став відомим.

Його стрімкий злет до слави привів до ексклюзивного контракту з Brazzers.

Два роки поспіль Гарсія був відзначений званням найпопулярнішого актора за версією Pornhub.

Крім того, він веде свій ютуб-канал, який має мільйони підписників.

Хто ще з порноакторів підтримав Україну

Раніше Джозефіна поділилася фотографією з Джонні Сінсом, відомим як "Лисий з Бразерс". Чоловік тоді продемонстрував свою підтримку, одягнувши футболку з українським гербом, яку йому подарувала Юлія.