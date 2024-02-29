Про смерть артистки стало відомо з її соцмереж. Новину повідомив її брат. У дописі йдеться, що артистки не стало в оточенні найрідніших людей.
До речі Помер відомий 32-річний тікток-блогер Юрій Ворожко
Померла співачка Кет Дженіс
"Сьогодні вранці, з дому дитинства, в оточенні своєї люблячої родини, Кетрін мирно увійшла у світло й любов свого небесного Творця", – написано в дописі.
Брат Кет Дженіс розповів, що й надалі вестиме сторінку сестри в соцмережах. Він натякнув, що є ще ніким не почуті композиції Дженіс.
Є ще деяке мистецтво, яким вона теж хоче поділитися. Все в свій час,
– зазначив він.
Відомо, що співачка присвятила останню свою композицію Dance You Outta My Head синові на згадку про себе. Усі зароблені кошти з треку вона віддала своїй дитині. Виконавиця просила підтримати пісню користувачів мережі. Тож чимало блогерів поширили собі трек і поділилися своїми історіями про боротьбу з хворобою.
Про боротьбу з онкологією
- Кет повідомила про складну хворобу в 2022 році. У неї виявили саркому. Співачці зробили операцію та проводили хіміотерапію. Вона розповідала про свою боротьбу з хворобою у соцмережах.
- У липні 2022 виконавиця на певний час подолала онкологію. Однак, через рік рак знову повернувся та поширився на легені.
- На початку цього року Дженіс поділилась з шанувальниками, що хвороба перемогла. Всього за 1 ніч пухлин стало втричі більше. Кет відвезли у відділення інтенсивної терапії, адже вона вже самостійно не дихала.