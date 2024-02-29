Про смерть артистки стало відомо з її соцмереж. Новину повідомив її брат. У дописі йдеться, що артистки не стало в оточенні найрідніших людей.

До речі Помер відомий 32-річний тікток-блогер Юрій Ворожко

Померла співачка Кет Дженіс

"Сьогодні вранці, з дому дитинства, в оточенні своєї люблячої родини, Кетрін мирно увійшла у світло й любов свого небесного Творця", – написано в дописі.

Брат Кет Дженіс розповів, що й надалі вестиме сторінку сестри в соцмережах. Він натякнув, що є ще ніким не почуті композиції Дженіс.

Є ще деяке мистецтво, яким вона теж хоче поділитися. Все в свій час,

– зазначив він.

Відомо, що співачка присвятила останню свою композицію Dance You Outta My Head синові на згадку про себе. Усі зароблені кошти з треку вона віддала своїй дитині. Виконавиця просила підтримати пісню користувачів мережі. Тож чимало блогерів поширили собі трек і поділилися своїми історіями про боротьбу з хворобою.

Про боротьбу з онкологією