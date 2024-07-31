Був дядьком Вільяма та Гаррі: помер лорд Роберт Феллоуз – особистий секретар Єлизавети II

29 липня 2024 року помер лорд Роберт Феллоуз. Йому було 82 роки.

Лорд Феллоуз відомий як колишній особистий секретар королеви Єлизавети II. Також він був дядьком принца Вільяма та принца Гаррі.

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Причини смерті лорда наразі не розголошуються.

Зауважимо, граф Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани, підтвердив смерть лорда Феллоуза і вшанував його як "справжнього джентльмена". Він згадував Роберта як виняткову людину, сповнену гумору, мудрості й чесності.

Я дуже пишаюся тим, що був його зятем,

– наголосив Спенсер.

Нагадаємо, лорд Феллоуз обіймав посаду особистого секретаря королеви з 1990 до 1999 року. Він відіграв ключову роль у підтримці монархії під час кризового 1992 року, який Єлизавета II назвала своїм "annus horribilis" (жахливим роком). Цей період включав розлучення трьох її дітей, пожежу у Віндзорському замку та загальне падіння популярності королівської родини.

До того ж Роберт мав тісні родинні зв'язки з королівською сім'єю, оскільки був одружений з леді Джейн Спенсер, старшою сестрою принцеси Діани, що робило його дядьком принців Вільяма та Гаррі. Крім того, він доводився двоюрідним братом Рональду Фергюсону, батьку Сари Фергюсон, колишньої дружини принца Ендрю.