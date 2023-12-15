Інцидент трапився у потязі Дніпро-Київ. Співак якраз повертався з відпустки після ротації, адже служить в ЗСУ. Ярмак працює командиром підрозділу керування дронами.

До теми Втратив найцінніше: відомого артиста, який служить в ЗСУ, обікрали в потязі

Поліція встановлює особу, яка викрала речі в Ярмака

У поліції Дніпра повідомили, що до них із заявою звернувся військовослужбовець та ще один пасажир цього потяга. У пасажирів вкрали ноутбук, відеокамеру, сумку з особистими речами та документами. Чоловіки сідали у потяг на станції "Київ-Пасажирський".

За заявами обох потерпілих внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зараз правоохоронці опитали потерпілих і ймовірних свідків, які були на місці крадіжки. Зараз з'ясовуються всі обставини злочину.

Наразі працівники відділення поліції № 12 Дніпровського РУП опитали потерпілих та можливих свідків злочинів. Вживаються оперативні заходи для встановлення всіх обставин подій та затримання підозрюваного,

– додали у поліції.

Що цьому передувало

Відомо, що раніше Yarmak повідомляв, що його пограбували. Зловмисники відчинили вагон-купе та винесли рюкзак. У ньому артист тримав ноутбук та камеру GoPro, яка потрібна військовим. Обікрали ще одного пасажира – у нього забрали рюкзак і навушники з куртки.

Yarmak розповідав, що ноутбук та камера не є найголовнішим для нього. Однак, по-справжньому важливою була інформація, яка зберігалась на цих пристроях.

Порада для військових, всю інформацію, яку ви записуєте на різні засоби, девайси, зливайте на якийсь захищений носій, який перебуває у безпечному місці. Бо в мене найцінніше, що сьогодні втратив – це інформація, унікальні кадри з різних історичних військових подій на фронті, які, на жаль, я не зможу ніяк відновити. Залишилось тільки те, що було на телефоні,

– розповідав він.