Пісня України для Євробачення-2024 Teresa & Maria потрапила до світового чарту iTunes

Конкурсна пісня alyona alyona та Jerry Heil для Євробачення увірвалася у світові музичні чарти. Трек викликав цікавість не тільки серед європейців, але й в усього світу.

Дует українських артисток alyona alyona та Jerry Heil показали високий рівень на Євробаченні-2024. Їхня конкурсна пісня залишилась у пам'яті багатьох єврофанів: на неї роблять кавери та перекладають різними мовами.

Цікаво alyona alyona та Jerry Heil випустили новий хіт: трек міг представити Україну на Євробаченні

Хіт Teresa & Maria потрапила до світового чарту

Кількість прослуховувань композиції Teresa & Maria на стримінгових платформах також високі. Пісня alyona alyona та Jerry Heil, яку вони створили для Євробачення, потрапила у чарт iTunes Worldwide. Станом на 13 травня вона посідає 23 сходинку. Багато інших пісень, представлених на музичному конкурсі, теж залетіли у музичні чарти.



Пісня для Євробачення-2024 потрапила у чарти / Скриншот з сайту Kworb

Якщо ж мовиться про європейський сегмент iTunes, тут хіт Teresa & Maria посів 14 сходинку як новинка. Лідирують у цьому чарті переможці цьогорічного Євробачення-2024 – співаки Nemo з піснею The Code.



Пісня для Євробачення-2024 потрапила у чарти / Скриншот з сайту Kworb

Про що пісня Teresa & Maria

Композиція написана двома мовами: українською та англійською. Своїм треком виконавиці закликають об'єднуватися задля добрих справ. Самі alyona alyona та Jerry Heil символізують всіх об'єднаних жінок, які стали єдиним механізмом, що працює на перемогу.

Використання у тексті згадки про Матір Терезу раніше сподобалось не всім, адже її критикують у лицемірстві та шахрайстві, співпраці з диктаторами. Та співачки відповідали, що Мати Тереза та Діва Марія – це швидше образи й символи добра і світла на землі.

Пісня дуже насичена смислами, у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона об'єднує нас як двох жінок і передає настрій Women's power. Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми люди, але можемо досягти просто нереальних вершин,

– казала alyona alyona.

Крім того, рядок "всі діви народилися колись людьми" передає думку про те, що звичайні люди можуть впливати на світ та залишати слід в історії.