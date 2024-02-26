Тікток допоміг відродити пісню українського гурту "Скрябін" – "Не треба". Ця душевна та атмосферна композиція вийшла ще 1999 році.

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Пісня "Скрябіна" завірусилась у тіктоці

Трек "Не треба" належить до альбому "Хробак", що є четверним офіційним студійним альбомом гурту. Його особливість – темне та похмуре звучання, натхненне Depeche Mode і Nine Inch Nails.

Цю платівку відносять до етапу ранньої творчості Андрія Кузьменка, яка здійснила значний вплив на українську музику, але й водночас про яку багато хто забуває через наступні поп-хіти "Скрябіна".

"Скрябін" – "Не треба": дивіться відео онлайн

"Це пісня мого серця, я так люблю її слухати";

"Обожнюю цю пісню";

"Він унікальний і ні на кого не схожий. Справжній патріот України";

""Старі фотографії" тощо – це, звісно, добре, але ранні альбоми – це просто скарб", – пишуть українці про цю композицію.

Пісня несподівано стала популярною у соцмережах, особливо в тіктоці. Понад 13 тисяч користувачів використали її як саундтрек до своїх роликів.

Здебільшого це атмосферні відео, де люди показують свою улюблену місцевість, а пісня "Скрябіна" довершує цю картину неймовірною мелодією. Це Київ, Каховське водосховище, найкрасивіші села.

Під пісню "Скрябіна" також згадують українських героїв.