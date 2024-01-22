28 листопада у Лондоні презентували приквел до фільму "Чарлі і шоколадна фабрика" – кінокартину під назвою "Вонка". Саме там лунає пісня Oompa Loompa, яка залетіла у тренди тіктока, пише 24 Канал.

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Пісню Умпа-Лумпи у фільмі виконує представник цього народу, на ім'я Лофті. Його вигнали з Лумпаленду через те, що він не простежив, як юний Вонка вкрав звідти какао-боби. Хитрун стежив за Вонкою та зрештою потрапив у його пастку.

Лофті розповідає свою tragic tale – трагічну історію. Але робить це дуже оригінально: у пісні. Юнак спробував йому заперечити, бо "не певен, чи хоче цього чути".

Занадто пізно: я почав танцювати. Якщо ми починаємо, то вже не можемо зупинитися, – відповідає йому Лофті.

Г'ю Ґрант – Oompa Loompa: слухайте онлайн

Цікаво, що пісня Умпа-Лумпи звучить вже не вперше. Її додали ще у мюзикл "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" в 1971 році. У кожній стрічці вона звучить по-своєму.

Які відео знімають під історію Умпа-Лумпи

Користувачам тіктока настільки сподобалась пісня Oompa Loompa, що під неї зняли понад 150 тисяч відео. Тіктокери повторюють кумедний танок Лофті, використовуючи ефект зменшення зросту та відтворюючи його зовнішність – помаранчеве обличчя та білі брови.

Також у мережі створюють меми під цю пісню.