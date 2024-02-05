Пісню "Люблю тебе" виконав український вокаліст Сергій Заболотний. Та це не оригінал треку, а кавер, пише 24 Канал.

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Хто є автором трендової пісні

Так, автором пісні "Люблю тебе" насправді є казахський естрадний артист Кайрат Нуртас. Він разом із гітаристом та іншими музикантами створив композицію "Сені суйем", що з казахської – "тебе люблю".

Кайрат Нуртас – "Сені Суйем": дивіться відео

Композиція стала дуже популярною та почала поширюватись по всьому світові. Цей трек переспівували чимало інших артистів, росіяни також не втрачали можливості привласнити собі популярність.

Українська версія "Люблю тебе": чи краще оригіналу

Вокаліст Сергій Заболотний переклав пісню українською мовою та виклав у мережу. На деяких платформах трек зібрав близько мільйон переглядів.

Сергій Заболотний – "Люблю тебе": дивіться відео

Користувачі розхвалили виконавця у мережі, враженнями діляться й самі казахи.

"Привіт від казаха відважним синам і прекрасним донькам славної України! Казахстан з вами! Божественний голос у співака та прекрасне виконання. Зізнають, вийшло навіть краще оригіналу. Браво";

"Слухаю ледь не щодня. Неймовірно чистий голос, дивовижний вокал і проникливе виконання. Вперше почула цю версію не так давно, але, як на мене, вона навіть краща за оригінал. Я люблю слухати і Кайрата Нуртаса, просто українське ближче до серця";

"Оригінал супер! Але! У виконанні Сергія Заболотного українською неперевершено";

"Слава Україні. Божественний голос. Привіт з Казахстану".

Популярність української версії цієї пісні засвідчує й те, як швидко вона завірусилася в тіктоці. Під неї знімають і романтичні, і гумористичні відео.

Декому пісня допомагає вивчати українську мову.