Авторкою пісні є чилійська співачка Крістель Родрігез (Christell), який на момент запису було не більше 6 років. Дитячий танцювальний трек Dubidubidu з'явився у 2003 році, пише 24 Канал.

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Звідки вірусна пісня

У 2010 році Christell на ютубі також з'явилося відео виступу з танцівниками під час запису чилійської телепрограми Rojo. Цей ролик станом на 15 січня зібрав майже 3,5 мільйона переглядів.

Christell – Dubidubidu: дивіться відео онлайн

Наприкінці жовтня у мережі виклали 10-секундну анімацію під назвою Boykisser, де використаний хіт чилійської зірки. Він швидко став вірусним. Слідом за цим у мережі почали з'являтися інші варіанти анімацій та мемів, які знімали саме під трек Dubidubidu.

Як дитячий трек став трендом тіктока

У грудні пісня була на піку своєї популярності. Її використовували, щоб знімати кумедні ролики зі своїми домашніми улюбленцями – зазвичай котами й собаками. Відео знімали таким чином, щоб камера різко наближалась і віддалялася від тваринки у ритм хіта.

Під трек Dubidubidu зняли понад один мільйон відео, а найвірусніші ролики збирають понад 20 мільйонів вподобань. Так у мережі цей трек називають чи то саундтреком, чи то своєрідним гімном котів і собак.

"Я не розумію, чому це настільки мило";

"Це записали у 2004, а мемом стало 20 років потому. Найкраще трактування фрази "краще пізно, ніж ніколи"";

"Інтернет такий дивний, як цей кліп зміг стати трендом через 20 років", – діляться користувачі мережі.

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