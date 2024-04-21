Надихає на подорожі й оспівує кохання: у тіктоці завірусився новий трек Belong together

21 квітня 2024, 06:30
Читать новость на русском

У тіктоці завірусилась нова пісня Belong together. Після перегляду відео під цей трек виникає величезне бажання взяти відпустку й відправитись в омріяну подорож.

Також ця лірична пісня неодмінно сподобається слухачам, котрі зараз закохані. Тож, детальніше про Belong together, яка заполонила рекомендації й збирає мільйони лайків – далі в матеріалі. 

Вас також може зацікавити Тіктокери масово знімають відео під трек, який збирає мільйони лайків і переглядів: назва пісні

Який новий тренд з'явився в тіктоці 

Найчастіше під трек Belong together можна побачити відео про подорожі, де юзери демонструють своє бажання відвідати різні країни чи міста. Один з таких роликів зібрав понад 1,1 мільйона вподобань, а підпис "You and me Rome, together?" натякає на спільну подорож до Риму.

Також схожі відео є про Гаваї, Комо, Лондон, Санторині та інші. Зауважимо, у ролику зазвичай показують декілька красивих локацій з місця, в яке пропонують завітати. 

@queenguide_ let‘s go to heaven ??️ #youandme #travellife #hawaii #hawaiian #dreamtravel #travelgoals ♬ Belong Together (Sped Up) - Mark Ambor
@takemyhearteverywhere Unforgettable moments in Lake Como Tag someone you’d take here #lakecomo #tiktoktravel #lagodicomo ♬ Belong Together (Sped Up) - Mark Ambor
@myperfectlondon in love with this city #london #traveltiktok ♬ Belong Together (Sped Up) - Mark Ambor
@carlaaaaaaparra Santorini ? #CapCut #santorini #travel #greece #summervibes #parati #viaje #traveltiktok #greece #youandme #trend #fyp ♬ Belong Together (Sped Up) - Mark Ambor

З огляду на те, що в треці оспівується любов, то закохані пари також часом знімають милі відео під цю пісню, які набирають мільйони лайків та переглядів.

@livinwithloz

the best ??

♬ Belong Together (Sped Up) - Mark Ambor
@molllyerin He’s been making me laugh since the day I met him #couple #boyfriend #friendstolovers ♬ Belong Together (Sped Up) - Mark Ambor

Що відомо про композицію Belong together

Трек вийшов близько двох місяців тому, його автором є молодий артист Mark Ambor. Кліп на пісню переглянули вже понад 3 мільйонів разів і поставили тисячі вподобайок. 

Mark Ambor – Belong together: дивіться відео онлайн

Перші пісні виконавця на його каналі з'явилися 4 роки тому. Серед популярних треків, орім Belong together, є Good To Be, Curls In The Wind,  I Hope It All Works Out тощо.

Що цікаво, також Mark знімає влоги для ютуб-каналу, де розповідає про своє життя. 

Автор: Софія Хомишин