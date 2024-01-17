The Ketchup Song (Aserejé) – це дебютний сингл іспанського жіночого попколективу Las Ketchup. Його випустили у 2002 році, коли вийшов перший альбом гурту, пише 24 Канал.

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Що відомо про вірусний трек

Пісня розповідає про молодого хлопця Дієго, який заходить у нічний клуб. Його зустрічає друг-діджей та вмикає улюблену пісню Дієго – Rapper's Delight. Юнак починає танцювати та підспівувати, імітуючи слова з приспіву цього треку.

Тож приспів треку Aserejé позбавлений сенсу – це іспанська тарабарщина-каламбур, яка за звучанням схожа на приспів Rapper's Delight.

Кліп на пісню The Ketchup Song знімали в Палм-Біч в Іспанії, у барі Chiringuito. Учасниці гурту виконали танець, який з часом став фірмовим танком.

Las Ketchup – The Ketchup Song: дивіться відео онлайн

Мелодія, що швидко запам'ятовується, а також яскравий і на той час новаторський кліп спричинили успіх пісні та гурту. У нульових продали понад 7 мільйонів копій по всьому світі.

Ми створили її наполовину жартома, без будь-яких надій і очікувань, і, можливо, саме тому людям вона так сподобалася,

– коментувала успіх одна з учасниць.

Люсія, Лола та Пілар Муньос досі працюють разом, хоч колектив зрозуміло зазнав кризи. У 2019 році вони возз'єдналися та дають концерти в Іспанії.

Тікток дав друге дихання хіта нульових. Під нього зняли понад 200 тисяч роликів.