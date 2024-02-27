29-річна співачка Lizwi Mbatha родом з ПАР, пише Show 24. Вона вирішила поширювати свою культуру та звучання південноафриканських племен на світовому ринку.

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Африканська пісня стала популярною в мережі

У жовтні 2022 Lizwi випустила спільну пісню з діджеєм Joezi, який створює музику у жанрі афро-хаус. Їхній дует Amathole спершу не здобув широкої популярності, але більш як через рік пісня завірусилась у тіктоці.

Joezi – Amathole feat. LIzwi: дивіться відео онлайн

Вочевидь, слухачам сподобалось поєднання автентичних африканських інструментів і звуків та танцювальної музики. Lizwi співала з дитинства та надихалась тим, які мелодії виконувала її бабуся-музикантка.

Співачка виконує свої хіти різними мовами. Вона мріє працювати зі світовими діджеями, як-от Девідом Геттою чи продюсером Timbaland.

Цікаво, що пісня Amathole популярна не лише в тіктоці. Зараз це один з найпопулярніших треків, які шукають українці, щоб додати собі у плейлист. Так, композиція потрапила на перше місце у чарті топ-50 Shazam.





Трек лідирує у чартах / Скриншот з сайту

Які відео знімають під хіт

Під композицію, що завірусилася в тіктоці, активно знімають жартівливі відео. Її використовують як саундтрек для свого контенту.