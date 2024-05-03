Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал пісенного конкурсу
3 травня 2024, 12:31Читать новость на русском
Наступного тижня розпочнеться довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення 2024. Перший півфінал запланований на вівторок, 7 травня, о 22:00.
Глядачі в Україні зможуть спостерігати за подіями як онлайн, так і по телебаченню. До того ж для цього є декілька різних платформ.
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Де дивитись перший півфінал Євробачення-2024
В Україні для трансляції півфіналу пісенного конкурсу було обрано кілька платформ. Серед них "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна".
Що відомо про виступ українок на Євробаченні-2024
- alyona alyona & Jerry Heil виступлять на великій сцені у Швеції 7 травня. Дует вже прибув до Мальме і зараз проводить важливі репетиції перед пісенним конкурсом.
- Виконавиці представлять Україну з треком Teresa & Maria, що поєднує хоровий вокал та луперний вступ.
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- В цілому Альона і Яна задоволені своїм номером і костюмами, але визнали необхідність їхнього вдосконалення.
- Зауважимо, виступ артисток створила відома українська режисерка Таня Муіньо.
- За останніми прогнозами букмекерів, хорватський співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim вийшов у лідери з 24% шансів на перемогу. Слідом за ним йде співак Nemo зі Швейцарії з треком The Code. Трійку лідерів закривають представниці України – alyona alyona та Jerry Heil.