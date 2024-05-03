Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал пісенного конкурсу

Наступного тижня розпочнеться довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення 2024. Перший півфінал запланований на вівторок, 7 травня, о 22:00.

Глядачі в Україні зможуть спостерігати за подіями як онлайн, так і по телебаченню. До того ж для цього є декілька різних платформ.

Цікаво alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Де дивитись перший півфінал Євробачення-2024

В Україні для трансляції півфіналу пісенного конкурсу було обрано кілька платформ. Серед них "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна".

Що відомо про виступ українок на Євробаченні-2024

alyona alyona & Jerry Heil виступлять на великій сцені у Швеції 7 травня. Дует вже прибув до Мальме і зараз проводить важливі репетиції перед пісенним конкурсом.

Виконавиці представлять Україну з треком Teresa & Maria, що поєднує хоровий вокал та луперний вступ.

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