Кращі з кращих: переможці Євробачення за останні 10 років та їхні легендарні виступи

Протягом останнього десятиліття Євробачення демонструє захопливу музику, емоційні виступи та безліч сюрпризів. Відтак, глядачі по всьому світу щороку з нетерпінням чекають на цей пісенний конкурс.

Show 24 підготував підбірку виступів переможців Євробачення за останні 10 років. Серед них, Kalush Orchestra, Джамала, Кончіта Вурст і багато інших.

До теми Фінал Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Мальме

Зауважимо, що впродовж останніх десяти років Швеція двічі перемагала на міжнародному пісенному конкурсі, здобувши перемогу у 2023 та 2015 роках. Аналогічно, Україна посідала перше місце у 2022 та 2016 роках. Серед інших країн, які вибороли заповітний кришталевий мікрофон Євробачення, – Австрія, Португалія, Ізраїль, Нідерланди та Італія.

2023 Loreen – Tatto: дивіться відео онлайн

2022 Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

2021 Måneskin – Zitti E Buoni: дивіться відео онлайн

Важливо зауважити, що у 2022 році через пандемію Covid-19 пісенний конкурс скасували.

2019 Duncan Laurence – Arcade: дивіться відео онлайн

2018 Netta – Toy: дивіться відео онлайн

2017 Salvador Sobral - Amar Pelos Dois – дивіться відео онлайн

2016 Jamala – 1944: дивіться відео онлайн

2015 Måns Zelmerlöw – Heroes: дивіться відео онлайн

2014 Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix: дивіться відео онлайн

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2024

За ставками букмекерів напередодні гранд-фіналу головним претендентом на перемогу є представник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Його шанси на перемогу – 42%.

Цікаво, що після виступу у другому півфіналі пісенного конкурсу Еден Голан з Ізраїлю піднялася на друге місце з 18% шансів на перемогу, обігнавши Nemo зі Швейцарії, який зараз посідає третє місце з 15% шансів на перемогу.

Slimane з Франції має четверту позицію з піснею Mon Amour, а Bambie Thug з Ірландії – п'яту з треком Doomsday Blue.

Водночас український дует alyona alyona та Jerry Heil опустився на шосту ланку.