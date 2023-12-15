Український співак Павло Зібров зізнався, що буває, смикається, коли чує російську мову. Вона стала для артиста вкрай неприємною.
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Павло Зібров про ставлення до російської
Співак зізнався, що найбільше його дратує російська мова з уст підлітків та молоді. У таких випадках він часто робить зауваження та просить спілкуватись українською.
Нехай старші розмовляють, до них претензій ніяких немає. А буває молодь, там 12 років, підлітки. І я думаю: "Блін, вас же вчила українська школа", – зауважив Павло Зібров.
Артист більше не слухає і російських пісень.
"Мене дратують російські пісні, якщо я десь чую. У мене якась до російської мови зараз огида така", – підсумував Зібров.
Зірки про українську мову
- Хореограф Дмитро Дікусар, який зараз на фронті, зараз спілкується здебільшого українською. Та він навмисне переходив на російську, коли спілкувався з цивільними на Сході — щоб довести, що російська пропаганда щодо мови – це фейки.
- Анатолій Анатоліч вважає, що українці за кордоном повинні переходити на українську мову. Водночас на прохання організаторів він може проводити благодійні заходи російською. Так, наприклад, було в США.
- Актор Олексій Гнатковський вважає неприпустимим спілкуватись російською сьогодні. Його теж дратує чути мову агресора від дітей. На думку артиста, в цьому насамперед винні батьки.