Український співак Павло Зібров зізнався, що буває, смикається, коли чує російську мову. Вона стала для артиста вкрай неприємною.

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Павло Зібров про ставлення до російської

Співак зізнався, що найбільше його дратує російська мова з уст підлітків та молоді. У таких випадках він часто робить зауваження та просить спілкуватись українською.

Нехай старші розмовляють, до них претензій ніяких немає. А буває молодь, там 12 років, підлітки. І я думаю: "Блін, вас же вчила українська школа", – зауважив Павло Зібров.

Артист більше не слухає і російських пісень.

"Мене дратують російські пісні, якщо я десь чую. У мене якась до російської мови зараз огида така", – підсумував Зібров.

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