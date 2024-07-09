Не можуть усі люди піти на "нуль", – Павло Зібров відповів на закиди про те, чому не воює

Павла Зіброва нерідко критикують через те, що він створює музику, а не відправився на фронт. Народний артист України поділився своїми думками щодо цього питання.

Він зізнався, як реагує на таку критику. Крім того, співак пояснив свою думку щодо місця артистів під час війни.

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Павло Зібров зазначив, що спокійно ставиться до запитань про те, чому він не на передовій.

Так, здоров'я в мене вистачає, тільки ненадовго. На довгі дистанції я вже, безумовно, бігти не зможу,

– пояснив співак.

Артист наголосив на важливості культурного фронту та міцного тилу і підкреслив свій внесок у підтримку ЗСУ через концерти для військових та збір коштів на потреби армії. Він закликав розуміти, що українці потрібні всюди, зокрема для підтримки економіки через сплату податків.

Вважаю, що культурний фронт дуже важливий. Не можуть усі люди піти зараз на "нуль", взяти автомати, сісти в танки й воювати. Ні, має бути міцний тил. Мають працювати підприємства, фабрики, заводи. І, безумовно, артисти мають працювати на своєму місці, якщо вони професіонали. Вони мають показувати приклад, втілювати в життя віру і надію – те, що зараз потрібно,

– наголосив виконавець.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що 21 червня цього року народний артист України відсвяткував своє 67-річчя. Згідно з чинним законодавством, він, як інші чоловіки, які досягли 60-річного віку, не підлягають мобілізації до лав Збройних Сил України, адже досягли граничного віку перебування в запасі ЗСУ.