Новий герой "Бріджертонів": Павло Зібров розірвав мережу образом з популярного серіалу
Джерело:Павло Зібров
Український артист Павло Зібров перевтілився у персонажа з відомого серіалу "Бріджертони". Він викликав захват у прихильників.
Народний артист України Павло Зібров пильно стежить за всіма останніми трендами. Поки у мережі обговорюють третій сезон серіалу "Бріджертони", співак вирішив перевтілитися у персонажа з цього кіно.
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Павло Зібров опублікував відео, у якому постав на природі у розкішному червоному костюмі, шатах та з короною на голові. Цей ролик супроводжував саундтрек із серіалу.
Коли вже той четвертий сезон? Коні запряжені, діамант сезону – Марина – в кареті,
– підписав відео артист.
Павло Зібров перевтілився у героя з "Бріджертонів": дивіться відео
Крім того, Павло Зібров опублікував ще один ролик, де позував у білому вбранні. Артист назвався "лордом Зібровим".
Павло Зібров зумів підняти настрій своїй аудиторії. Фани пишуть, що артисту вдалось потрапити у тренд – тепер без нього "Бріджертони" будуть неповними.
- "Діамант сезону";
- "Сподіваюся, леді Віслдаун напише про нового лорда";
- "Віконт Зібровтон";
- "Якщо вам не буде в 4 сезоні, стрічка провалиться у прокаті";
- "Як вас величати, Ваша високосте?";
- "Лорде Зібров, ви прекрасні";
- "Чекаємо Вас у наступному сезоні. Костюм крутий".
Чим відомі "Бріджертони"
- Популярний американський серіал від Netflix створений на основі романів Джулії Квінн. У центрі сюжету – родина Бріджертонів, де кожен член родини прагне віднайти своє кохання. Перший сезон, який вийшов у грудні 2020 року, розповідає про старшу доньку Дафну та герцога Гастінгса, які одружуються з примусу.
- Дія другого сезону розгортається навколо Ентоні – віконта Бріджертона, найстаршого чоловіка у родині. Він майже одружується з чарівною Едвіною, хоч кохає її сестру Кейт.
- Третій сезон вийшов зовсім нещодавно – цього літа. Він зосередився на стосунках Коліна та Пенелопи Фезерінгтон. А ще розкрив секрет леді Віслдаун, яка теж є головною героїнею.