Український співак Павло Зібров називає вуса своїм брендом і навіть на їхню честь створив пісню. Тому позбутись своєї "родзинки" він погодиться лише за певних умов.

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Коли Павло Зібров може збрити вуса

Виконавець назвав умову, за якої він би збрив фірмові вуса.

Я збрив би свої вуса, якби зібрати за збриті вуса Павла Зіброва на танк і написати "Зібров". І він шурує по росіянах,

– розповів музикант.



Павло Зібров / Фото з інстаграму Павла Зіброва

Зібров зробив вуса своєю фішкою

Раніше Павло Зібров розповідав, що не готовий розпрощатися зі своїм фірмовим стилем. Але зізнався, що може поголитися лише за мільйон доларів.

Артист настільки цінує свій головний атрибут в образі, що у 2019 році застрахував їх на 270 тисяч доларів – мільйон гривень.

Того самого року Павло Зібров випустив пісню та кліп "Вуса-Бренд".

Вуса – це моя магія. Пісень багато є про очі, про волосся, про стан, про груди, ніжки, про що завгодно, а про вуса – єдина пісня. Вуса – це справжній чоловічий інструмент!

– писав виконавець.

Павло Зібров – "Вуса-Бренд": дивіться відео онлайн