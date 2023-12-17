Крім того, він залишив автографи на прапорі та подарував його українським прихильницям. Весь зал підтримував артиста гучними оплесками.
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Imagine Dragons підтримали Україну на концерті
Під час виступу гурту біля сцени знаходилася група українських шанувальників, що гордо тримали синьо-жовтий стяг. Помітивши їх, виконавець не тільки закликав віддати прапор, але й особисто підійшов до них. Ден Рейнольдс взяв стяг і поцілував його прямо на сцені. Крім того, виражаючи свою солідарність з Україною, Рейнольдс енергійно вигукував гасла підтримки, такі як "Свобода" та "Ми залишимося з Україною".
До того ж соліст Imagine Dragons розписав прапор автографом перед тим, як повернути його захопленим фанатам.
Imagine Dragons не вперше підтримують Україну
- Гурт з перших днів вторгнення не лише висловлював щирі співчуття всім, хто постраждав від війни, але й чітко заявив про свою позицію, скасувавши заплановані концерти в Росії. Крім того, музиканти є послами української фандрейзингової платформи United24.
- На знак солідарності головний вокаліст гурту Ден Рейнольдс неодноразово підіймав синьо-жовтий стяг під час своїх виступів. Зокрема, він підкорив публіку на концерті в Празі, взявши прапор у харків'янки, яка нещодавно виїхала з Північної Салтівки.
- Крім того, нещодавно 14-річний Сашко, родом із села Новогригорівка Миколаївської області, знявся у кліпі Imagine Dragons. У відео на трек Crushed зображується спустошене українське село та розповідається про прагнення хлопця відновити свою зруйновану домівку.
- На додаток до цього, юнак відвідав концерт колективу в Польщі, де разом з музикантами тримав на сцені український прапор.