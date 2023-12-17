Крім того, він залишив автографи на прапорі та подарував його українським прихильницям. Весь зал підтримував артиста гучними оплесками.

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Imagine Dragons підтримали Україну на концерті

Під час виступу гурту біля сцени знаходилася група українських шанувальників, що гордо тримали синьо-жовтий стяг. Помітивши їх, виконавець не тільки закликав віддати прапор, але й особисто підійшов до них. Ден Рейнольдс взяв стяг і поцілував його прямо на сцені. Крім того, виражаючи свою солідарність з Україною, Рейнольдс енергійно вигукував гасла підтримки, такі як "Свобода" та "Ми залишимося з Україною".

До того ж соліст Imagine Dragons розписав прапор автографом перед тим, як повернути його захопленим фанатам.

Imagine Dragons не вперше підтримують Україну