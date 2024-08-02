Паліндром назвав пісні Пивоварова "несмаком" і знущанням з поезій епохи: реакція артиста

Репер Паліндром завітав на фестиваль "Файне місто", яке проводиться у Львові. За лаштунками заходу артист розкритикував творчість співака Артема Пивоварова.

Попри гарне звучання, музикант не вважає вдалими спроби виконавця відродити історію крізь тексти пісень. Хоча Паліндром запевнив, що вбачає в стараннях Пивоварова пізнавальну мету.

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Є смак, а є несмак. Мені здається, те, що робить Пивоваров – це знущання з поезії Розстріляного Відродження. Хоча ніби звучить це все фірмово,

– підкреслив репер.

Водночас музикант назвав Артема артистом "першого ешелону" української поп-музики та зауважив, що хтось зі слухачів обов'язково захоче дізнатися щось нове про історію рідної країни, послухавши треки Пивоварова. Тому Паліндром зазначив, що з такого погляду творчість співака має освітню мету.

Цікаво, що Артем не забарився з відповіддю та відреагував на слова репера.

Так, а які "мінуси"? Форми подачі можуть бути різними. Суть залишається незмінною,

– заявив Пивоваров.



Артем Пивоваров відповів Паліндрому / Скриншот коментаря співака

Нагадаємо, днями Артем виступив на фестивалі Atlas United 2024, де був його хедлайнером. Виконавець під час виконання пісні "Очі" повторив спуск з гітарою на тросі, яким здивував глядачів.