Музикантка Vitaliia (Віталія Грицак) розповіла про те, що оркестр 36 окремої бригади морської піхоти потрапив у російський полон у квітні 2022 року. Цій ситуації вкрай важливо надавати розголос.

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Оркестр 36 окремої бригади перебуває у полоні

Військовий оркестр перебував у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Під час оборони міста музиканти підтримували інших захисників своєю творчістю.

За час полону вдалось повернути тільки двох музикантів, а ще одного, 22-річного саксофоніста Святослава Салтикова, на жаль, повернули додому закатованим. Так, ми зобов'язані кричати про захист та підтримку усіх, хто у полоні – військових, цивільних. Але зокрема важливо – і про полонених музикантів військових оркестрів,

– підкреслила Vitaliia.

Саме про них важливо говорити, оскільки шанси на їхній обмін дуже малі, вважає Vitaliia. Вони не є комбатантами (безпосередніми учасниками бойових дій). Водночас утримання військових музикантів у полоні – це пряме порушення міжнародного гуманітарного права. Оркестр 36 бригади – не єдиний, що перебуває у заручниках в Росії.

"Як ми можемо допомогти повернути їх додому? Завдяки впливу культурної дипломатії та приверненню уваги міжнародної спільноти. І це не право, це обовʼязок країни-агресора, якщо вона хоч якось розуміє важливість виконання міжнародних угод. А ми, як ніхто, знаємо, що це далеко не так", – зауважила Vitaliia.

Vitaliia про військовий оркестр у полоні: відео

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