Музикантка Vitaliia (Віталія Грицак) розповіла про те, що оркестр 36 окремої бригади морської піхоти потрапив у російський полон у квітні 2022 року. Цій ситуації вкрай важливо надавати розголос.
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Оркестр 36 окремої бригади перебуває у полоні
Військовий оркестр перебував у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Під час оборони міста музиканти підтримували інших захисників своєю творчістю.
За час полону вдалось повернути тільки двох музикантів, а ще одного, 22-річного саксофоніста Святослава Салтикова, на жаль, повернули додому закатованим. Так, ми зобов'язані кричати про захист та підтримку усіх, хто у полоні – військових, цивільних. Але зокрема важливо – і про полонених музикантів військових оркестрів,
– підкреслила Vitaliia.
Саме про них важливо говорити, оскільки шанси на їхній обмін дуже малі, вважає Vitaliia. Вони не є комбатантами (безпосередніми учасниками бойових дій). Водночас утримання військових музикантів у полоні – це пряме порушення міжнародного гуманітарного права. Оркестр 36 бригади – не єдиний, що перебуває у заручниках в Росії.
"Як ми можемо допомогти повернути їх додому? Завдяки впливу культурної дипломатії та приверненню уваги міжнародної спільноти. І це не право, це обовʼязок країни-агресора, якщо вона хоч якось розуміє важливість виконання міжнародних угод. А ми, як ніхто, знаємо, що це далеко не так", – зауважила Vitaliia.
Vitaliia про військовий оркестр у полоні: відео
Що відомо про українців у російському полоні
- Останній масштабний обмін полоненими відбувся 8 лютого. Тоді до України повернулося 100 захисників, серед яких більшість – захисники Маріуполя. А також це представники Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України, ТрО.
- У січні також вдалося повернути тіла 77 полеглих військових на підконтрольну Україні територію. Над цим працювали певний час низка правоохоронних структур.
- Тим часом щораз частіше стає відомо про випадки розстрілів українських військовополонених. Дмитро Лубінець заявив, що реальна кількість воєнних злочинів значно вища. В Офісі генпрокурора припускають, що накази про розстріл дають безпосередньо командири.