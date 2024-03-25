Онук Софії Ротару, який втік за кордон, відзначив 30-річчя: фото зі святкування

Онук Софії Ротару, який незаконно втік за кордон, відсвяткував ювілей. З цієї нагоди чоловік поділився з аудиторією святковим фото.

До того ж Софія Ротару вже встигла привітати онука з днем народженням. Вона виклала його фото та лаконічно підписала.

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Як Анатолій відсвяткував ювілей

В інстаграм-сторіс Євдокименко виклав чорно-біле святкове фото. На ньому онук Ротару сидить за столом, на якому стоїть торт зі свічкою-феєрверком. Чоловік виглядає щасливим та радісним, бо має можливість спокійно відсвяткувати день народження за кордоном.

"30", – коротко підписав фото онук Ротару.



Онук Ротару святкує день народження / Фото з інстаграму Євдокименка

Що відомо про втечу онука Ротару за кордон

Анатолій ще у 2022 році намагався незаконно перетнути на човні кордон з Молдовою. Попри цю невдалу спробу пізніше стало відомо, що онукові все ж таки вдалося виїхати до Європи. Він часто подорожує і ділиться фото в соцмережах.

Зараз чоловік перебуває в Америці, де займається творчістю та розвиває свою музичну кар'єру під псевдонімом SHMN. Досі залишається загадкою як саме він виїхав, проте ширяться чутки, що з цим допомогла його зіркова бабуся. Сама Софія Ротару ніяк не прокоментувала втечу онука за кордон.

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