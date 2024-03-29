Виїхав до Канади: тіктокер онук діда Толі відповів на звинувачення у втечі з України

Блогер онук діда Толі нещодавно виїхав до Канади і записав відео про зміни, яке шириться соцмережами. Олександра звинуватили у втечі, але він відповів на закиди.

Блогер Олександр Гусін відомий в інтернеті як онук діда Толі, разом з яким знімав гумористичні ролики. Тиждень тому він заявив про паузу у контенті, а згодом повідомив про переїзд.

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Онук діда Толі виїхав у Канаду

У мережі почали поширювати відео зі сторіз блогера, де він гуляє у Канаді з дружиною та сином. У ролику Олександр каже, що він скористався "можливістю", адже йому "дався шанс". Його дружина прокоментувала, що вони про переїзд не шкодують.

Про що? Про те, що ти живеш життя і пробуєш щось інше, а не це: город, капці, миска та картоплю прибираєш. Дитині скоро два рочки, а вона світу не бачила,

– каже Анна у відповідь критикам.

Гусін додав, що "обожнює Україну всім своїм серцем".

Онук діда Толі виїхав з України: відео

Відео блогера викликало критику та насмішки з боку користувачів мережі. Колишні шанувальники запідозрили, що Олександр міг виїхати за кордон незаконно. Певна частина фанів стала на його захист, нагадавши, що раніше тіктокер говорив про "невиліковну хворобу".

Онук діда Толі відповів на хейт: чи виїхав він законно

Після хвилі хейту Олександр Гусін записав звернення до підписників, де запевнив, що виїхав з України законно. Він натякнув, що не підлягає мобілізації через опікунство та стан здоров'я.

Я жив добре, з дідом. Заробляв, допомагав, були кошти на все. Я опікун діда, у мене стан здоров'я. Мене ніхто нікуди не візьме. Нахр*на мені було кудись їхати і кудись тікати? Чому я мав тікати? Я просто вирішив зробити перезавантаження і побути більше з дитиною, дружиною,

– зауважив блогер.

Олександр відкинув чутки про онкологічне захворювання. Блогер зазначив, що підтримуватиме армію і надалі. На його думку, кожен має право на свою думку та відповідне рішення.

"Ви хочете, щоб воювали і здорові, і хворі. Це дуже сумна історія, що люди перетинають кордон не на законних підставах, через Тису. Це не смішно, це жахливо", – додав Гусін.

Олександр Гусін відповів на хейт: відео

В інстаграм-сторіз Олександр Гусін додавав, що не готовий розтлумачувати, що саме з його здоров'ям. У коментарі виданню hromadske він підтвердив, що має "невиліковну хворобу", але не назвав, яку саме. У Канаді чоловік має намір покращити стан здоров'я.