Виконавиця не приховує, що з Віталієм Козловським їх завжди поєднувала міцна дружба. Зірка пригадала, що коли окупували Ірпінь, артист був готовий прийти на допомогу та часто телефонував.

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Оля Цибульська про дружбу з Козловським

Оля Цибульська розповіла, що Віталій залишався в Києві на Оболоні. Згодом туди вдалося перевезти батьків Цибульської.

Віталік – людина з великої літери. Я вивозила дитину, а він знав, що я не могла забрати батьків з Ірпеня, бо підірвали мости. І коли він дізнався, що батьків вдалося врятувати, він постійно телефонував і запитував: "Може, щось купити? Може, щось привезти? Давай я, може, заїду подивлюсь, як вони?". Він постійно поруч,

– зізналась співачка.

Оля Цибульська додала, що Віталій Козловський творить дуже гарну музику. Вона подякувала йому за службу та його сміливість. Зірка планує випустити з другом пісню.

"Це великий подвиг. Ти свою кар'єру, яку будував сто років, просто зносиш. І він це все розуміє, але з відкритим серцем робить. І ми записали з ним пісню напередодні великої війни. І ми мали випустити дует, який заморозився. І я кажу: "Козловський, я дуже чекаю на перемогу. Дуже чекаю, що ти повернешся зі служби і ми з тобою таки випустимо цю пісню, бо я тебе дуже люблю"", – зауважила співачка.

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Де зараз Віталій Козловський