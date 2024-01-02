Українська співачка Оля Цибульська зізналася про складний емоційний стан, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Їй настільки хотілось справедливості, що зірка думала піти на фронт.

До слова Оля Цибульська зізналася, чи спілкується з експіарницею, яка пішла працювати до Лободи

Оля Цибульська про бажання воювати

Мене крило дуже сильно. Я була в такому психоемоційному стані. Навіть спілкувалася з психологом. Вона висказала мені купу матюків в слухавку і сказала: "В тебе є дитина, ти відповідальна за нього, тому заспокойся",

– пригадала артистка.

У той самий час Оля Цибульська хвилювалась за сина Нестора. Тоді він погано спав та часто хворів. Вочевидь, заради нього зірка вирішила відкласти бажання воювати.

""Він хворіє, тому що ти не в спокої. Я запитала її: "А що йому дати?" А вона мені: "Дай собі по голові, випий заспокійливе та лягай біля дитини"", – розповіла Цибульська.

Яка інша українська зірка хоче йти на фронт