Українська співачка Оля Цибульська зізналася про складний емоційний стан, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Їй настільки хотілось справедливості, що зірка думала піти на фронт.
До слова Оля Цибульська зізналася, чи спілкується з експіарницею, яка пішла працювати до Лободи
Оля Цибульська про бажання воювати
Мене крило дуже сильно. Я була в такому психоемоційному стані. Навіть спілкувалася з психологом. Вона висказала мені купу матюків в слухавку і сказала: "В тебе є дитина, ти відповідальна за нього, тому заспокойся",
– пригадала артистка.
У той самий час Оля Цибульська хвилювалась за сина Нестора. Тоді він погано спав та часто хворів. Вочевидь, заради нього зірка вирішила відкласти бажання воювати.
""Він хворіє, тому що ти не в спокої. Я запитала її: "А що йому дати?" А вона мені: "Дай собі по голові, випий заспокійливе та лягай біля дитини"", – розповіла Цибульська.
Яка інша українська зірка хоче йти на фронт
- Про бажання воювати зізнавалась також українська акторка Дар'я Легейда – її батько та чоловік у ЗСУ. Зірка ділилася, що готова до цього і морально і фізично.
- Перешкоджають акторці проблеми зі здоров'ям: з її слів, коліно "може зіграти погану історію". Тому Дар'я не хоче підвести тих, хто буде поруч.
- Бажання дружини воювати коментував і її чоловік Дмитро Сова: "Каже, що хотіла б піти бойовим медиком. Вона ходила і на медицину, і на курси. Я їй пояснюю, що це дуже важко й емоційно, і фізично. Треба усвідомлювати, чи зможеш ти на собі когось тягнути, скільки тягнути… Тим паче у неї хворе коліно".