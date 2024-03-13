Тема мобілізації болюча для кожної української родини – як для звичайної, так і для зіркової. Тож на питання "Чи ходив чоловік до ТЦК" Оля Цибульська неохоче відповіла: мовляв, їй неприємно про це говорити.
До слова Добровільно чи отримав повістку: український рок-артист вступив до бригади "Азов"
Що каже Оля Цибульська про можливу мобілізацію чоловіка
Як зізналася артистка, її чоловіку Сергію Грисюку, з яким вона разом уже понад 23 роки, ще не приходила повістка. Утім, якщо вона прийде, він не буде ухилятися й зробить усе по закону. Однак чи ходив сам Грисюк до ТЦК – Цибульська не прокоментувала.
Він, як усі чоловіки, розуміє, що це може трапитися (призов) в будь-який момент. Якщо буде повістка — будуть дії, які слідують після повістки,
- резюмувала Оля.
Дивитися онлайн інтерв'ю Олі Цибульської:
Що відомо про шлюб Олі Цибульської
- Співачка Оля Цибульська заміжня за Сергієм Грисюком – колишнім депутатом Радивилівської міськради, а нині керівником ТОВ "Радивилівмолоко". Пара разом ще зі шкільних років.
- У 2015 році в подружжя народився син Нестор.
- Кілька років Олі Цибульській приписували бурхливий роман із Дзідзьо через їхні епатажні дуети. Утім, за словами співачки, вони з Михайлом Хомою лише друзі.
- Також співачка мала роман із хореографом Олександром Прохоровим.