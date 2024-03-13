Тема мобілізації болюча для кожної української родини – як для звичайної, так і для зіркової. Тож на питання "Чи ходив чоловік до ТЦК" Оля Цибульська неохоче відповіла: мовляв, їй неприємно про це говорити.

До слова Добровільно чи отримав повістку: український рок-артист вступив до бригади "Азов"

Що каже Оля Цибульська про можливу мобілізацію чоловіка

Як зізналася артистка, її чоловіку Сергію Грисюку, з яким вона разом уже понад 23 роки, ще не приходила повістка. Утім, якщо вона прийде, він не буде ухилятися й зробить усе по закону. Однак чи ходив сам Грисюк до ТЦК – Цибульська не прокоментувала.

Він, як усі чоловіки, розуміє, що це може трапитися (призов) в будь-який момент. Якщо буде повістка — будуть дії, які слідують після повістки,

- резюмувала Оля.

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