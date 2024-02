Співачка Оля Полякова презентувала нову відеороботу на пісню "Щоб не плакати – я сміюсь!". Артистка постала у шести несподіваних образах: від беззахисної зірки до чемпіонки рингу.

Цікаво Англомовний трек Барських, нова Полякова та дует Parfeniuk і Wellboy: добірка драйвових пісень

Оля Полякова вразила різними образами

Виконавиця у свіжому кліпі шокувала образом з коротким чорним волоссям. Оля Полякова не тільки приміряла новий колір та іншу стрижку, а й перевтілилася у рок-легенду Фредді Мерк'юрі.



Оля Полякова у новому образі / Скриншот з відео

Над кліпом працювала режисерка Соня Плакидюк. Вона розповіла, що хотіла передати історію жінки-артистки, яка працює за принципом show must go on. У відео Оля Полякова постає і тендітною співачкою перед камерами, і сильною артисткою на ринзі, і покинутою нареченою, а ще розкутою байкеркою.

Як людина, яка працює у шоубізнесі, я дуже добре знаю, що нікому не цікаво, як погано в тебе на душі — ти маєш дарувати радість, втіху, красу і гарний настрій, бо це – твоя робота і твоє покликання. Кожний образ має свою невипадкову функцію у цій розповіді,

– розповіла Соня Плакидюк.

Найбільше шанувальників здивував образ Фредді Мерк'юрі з кліпів на легендарні пісні І want to break free та Show must go on.

Оля Полякова – "Щоб не плакати – я сміюсь!": дивіться відео онлайн

Шанувальники оцінили свіжу роботу Олі Полякової та її образи у кліпі: