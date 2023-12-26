Він наголосив, що артистка цілком правильно зробила, що погодилася виступити на тому святі, адже вона повинна якось годувати своїх дітей та оплачувати роботу команді. Виконавець додав, що людям потрібно бути більш лояльними до інших.

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MELOVIN висловився про виступ Полякової на весіллі у Львові

Співак переконаний, що Полякова нічого поганого своїм виступом не зробила й обурився, що вся критика вилилась лише на неї, коли на святі були й інші зірки.

І правильно зробила. Молодець, що виступила. Вона не п*зд*ть ці гроші. Ці гроші їй дають ті, хто її запрошують. Це перший факт. По-друге, молодці, що вони працюють. Але, прошу, там ще був Дзідзьо, Пономарьов, якщо не помиляюся, і всі інші. А Полякова у нас стала червоною ганчіркою. Що за х*йня?,

– зазначив виконавець.

Він додав, що люди завжди знайдуть за що захейтити, тож їм треба бути добрішими.

"Вона, бл*ть, сидить в Україні. Їй де працювати? За кордон їдеш – ти зрадник, в Україні працюєш – ти зрадник. Схаменіться, люди!", – підкреслив MELOVIN.

Інтерв'ю з MELOVIN: дивіться відео онлайн

Скандальне весілля у Львові