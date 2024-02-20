Надя Дорофєєва народилась у Сімферополі, пише Show 24. Вже у 10 років вона почала займатися естрадним вокалом, брала участь у конкурсах. У 2004 році вона виступила на "Чорноморських іграх".

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Як змінювалася Надя Дорофєєва

Наступного року 15-річна Надя Дорофєва взяла участь у телепроєктах "Караоке на майдані" та "Шанс", де посіла друге місце.

Надя Дорофєєва співає українською на "Шансі": відео

Також співачка ненадовго стала солісткою російського гурту "МЧС", навчалась у Москві, але вже у 2008 повернулась до Києва та випустила перший сольний альбом "Маркиза". Тоді Надя Дорофєєва була з яскравим рудим волоссям.



Надя Дорофєєва / Фото Nekrasova

У 2010 році Надя Дорофєєва стає солісткою гурту "Время и Стекло". Їхній перший сингл "Так выпала Карта" одразу стає популярним. Слідом за іншими піснями й кліпами "Гармошка", "Кароче", до колективу приходить популярність.

"Время и Стекло" – "Так выпала Карта": відео онлайн

У 2013 році Надя Дорофєєва та Позитив разом з іншими проєктами Mozgi Entertainment виступають з великим туром Україною. Через 2 роки виходить черговий кліп "Имя 505", який за 3 місяці переглянули 30 мільйонів разів. Він став найпопулярнішим на той час в Україні.



Надя Дорофєєва та Позитив / Фото з інстаграму співачку

У 2016 Надя Дорофєєва пробує себе в інших напрямках: стає тренеркою на дитячому шоу талантів, дебютує в кіно, озвучує мультфільм, запускає лінію одягу. Тоді Надя з Позитивом також стають тренерами шоу "Голос. Діти", Дорофєєва бере участь у "Танцях з зірками".



Надя Дорофєєва і Євген Кот / Фото з інстаграму співачки

У 2018 зірка знялась у фільмі "Я, ти, він, вона". Наступного року у "Время и Стекло" виходить перший україномовний сингл.

"Время и Стекло" – "Дим": дивіться відео онлайн

У 2020 році гурт "Время и Стекло" припиняє існування та їде з останніми концертами Україною. Тоді співачка розпочинає сольну кар'єру з першої роботи gorit, режисеркою якої стала Таня Муіньо. Тоді відбувся чималий скандал: пісню підловили на плагіаті, а кліп частково знімали на Алеї героїв Небесної сотні, що обурило українців.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Особисте життя зірки

У 2015 році Надя Дорофєєва вийшла заміж за співака Володимира Дантеса, з яким зустрічалась з 2011 року. Їхнє весілля відвідало чимало зірок. У березні 2022 подружжя оголосило про розлучення.



Надя Дорофєєва і Дантес / Фото з інстаграму співачки

У червні 2023 року Надя Дорофєєва вдруге вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна.



Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото з інстаграму співачки

Життя Наді Дорофєєвої зараз

Після початку повномасштабного вторгнення Надя Дорофєєва перейшла на українську мову. Вона переклала лише одну російськомовну пісню, бо натомість працює над створенням нових треків. У вересні 2022 вийшов її перший повноформатний україномовний альбом "Сенси". Сингли співачки теж отримують чималу популярність.

Також Надя Дорофєєва була тренеркою двох нових сезонів "Голосу країни", що вийшли під час повномасштабної війни.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Щодо позиції, наприкінці 2022 року артистка покаялась за те, що до 24 лютого була інфантильна і безвідповідальна. Тепер вона усвідомила, що Росія – країна-злочинець і їй прикро, що вона працювала зі злом.

Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Ба більше, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому,

– писала Надя Дорофєєва.

Віднедавна співачка стала організовувати збори для військових, а тепер натякає на новий альбом.



Надя Дорофєєва зараз / Фото з інстаграму співачки

Як змінилась Надя Дорофєєва – від початку кар'єри дотепер / Фото з соцмереж