Я не відмовилася, – Оля Полякова пояснила, чому не поїхала в Юрмалу на концерт Лайми Вайкуле

Нещодавно в Латвії пройшов музичний фестиваль Лайми Вайкуле, де виступили деякі з українських зірок. Серед них могла бути й Оля Полякова, але вона скасувала поїздку за кордон.

Зірка пояснила, чому так зробила. Як виявилося, Полякова хотіла поїхати в Юрмалу.

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Співачка зізналася, що неї була накладка в графіку, тому вона й не змогла поїхати на музичний фестиваль.

Я не відмовилася там виступати. У мене знімалося шоу, де я сиджу в журі, тому я обрала у своїй країні свій проєкт. Я б з задоволенням поїхала співати в Лайми Вайкуле, бо вона підтримує Україну. Вона на нашому боці,

– наголосила Ольга.

Крім того, Полякова висловилась про те, що Андрій Данилко спілкувався російською мовою у Латвії. Вона зауважила, що сама б комунікувала з журналістами англійською, але колегу не засуджує.

Я не можу коментувати вчинки й рішення інших людей. Я дуже люблю Андрія. Я точно знаю, що він щирий українець, що він не виїздив нікуди, був з нашою країною, жив на Хрещатику та приймав у себе людей,

– пояснила артистка.

Нагадаємо, у латвійському курорті Юрмала з 26 до 28 липня відбувся музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, організований відомою співачкою Лаймою Вайкуле. Цьогорічна подія об'єднала на сцені близько 45 виконавців з 14 країн. Україну на фестивалі представляли такі популярні артисти, як Вєрка Сердючка, Настя Каменських (яка прибула разом зі своїм чоловіком і продюсером Потапом), Макс Барських та Alekseev.

Варто відзначити, що серед учасників були й російські виконавці, зокрема гурт "Би-2", Андрій Макаревич, Макс Покровський та гурт "Ногу свело". Більшість цих артистів відкрито висловили свою позицію проти російського вторгнення в Україну, а деякі навіть отримали громадянство інших держав.