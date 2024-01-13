Олег Боднарчук не став приховувати, що між ним та Олею Поляковою немає приятельських стосунків. Вперше між ними виник конфлікт у 2013.
До слова "Не можу нас назвати великими друзями": Alekseev завершив 10-річну співпрацю з продюсером
Олег Боднарчук про конфлікт з Олею Поляковою
Між нами пробігла чорна кішка. Причому у нас були прекрасні приятельські відносини з Михайлом (Ясинським, – 24 Канал), з Олею ми були знайомі, навіть працювали на якихось шоу,
– поділився продюсер.
Олег Боднарчук пригадав, що на проєкті "Як дві краплі" перемогла Полякова, однак йому як режисеру шоу стало відомо про нечесне голосування. Він висловився про це в мережі, після чого продюсер співачки пригрозив звернутися до суду.
"Ніякого суду не було. Пройшло багато часу, і ми почали нормально спілкуватися. Пізніше виникла ситуація, коли на початку війни Оля заспівала пісню на музику Скорика", – розповів Боднарчук.
Тоді Оксана Білозір поскаржилась на співачку, а та відповіла їй з образами. Олег став на захист Білозір, чого Полякова не пробачила.
Це мені не вибачили. І з того часу наші стосунки перестали бути приязними, ну це, м'яко кажучи. Ви запитаєте мене: навіщо тобі це потрібно? Навіщо псуєш стосунки з впливовими людьми шоубізнес? Я не маю відповіді на ці питання. Єдине можу сказати: це інстинкт, я так відчуваю,
– зізнався продюсер.
Скандал між Білозір та Поляковою
- Навесні 2022 року Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку у плагіаті. Вона пригрозила судом через те, що артистки начебто переспівують її пісні та порушують авторські права.
- Оля Полякова у відповідь назвала претензії Білозір безпідставними, адже вона немає на "Мелодію" Скорика авторських прав. Зірка нагадала співачці про скандальні будмайданчики у Києві, які пов'язують з іменем Оксани.
- Білозір же заявила, що "Мелодія" написана для того, щоб світ почув про Голодомор, а не для "заколисування" українців. Артистка звинуватила Полякову в хайпі.