Олег Боднарчук не став приховувати, що між ним та Олею Поляковою немає приятельських стосунків. Вперше між ними виник конфлікт у 2013.

До слова "Не можу нас назвати великими друзями": Alekseev завершив 10-річну співпрацю з продюсером

Олег Боднарчук про конфлікт з Олею Поляковою

Між нами пробігла чорна кішка. Причому у нас були прекрасні приятельські відносини з Михайлом (Ясинським, – 24 Канал), з Олею ми були знайомі, навіть працювали на якихось шоу,

– поділився продюсер.

Олег Боднарчук пригадав, що на проєкті "Як дві краплі" перемогла Полякова, однак йому як режисеру шоу стало відомо про нечесне голосування. Він висловився про це в мережі, після чого продюсер співачки пригрозив звернутися до суду.

"Ніякого суду не було. Пройшло багато часу, і ми почали нормально спілкуватися. Пізніше виникла ситуація, коли на початку війни Оля заспівала пісню на музику Скорика", – розповів Боднарчук.

Тоді Оксана Білозір поскаржилась на співачку, а та відповіла їй з образами. Олег став на захист Білозір, чого Полякова не пробачила.

Це мені не вибачили. І з того часу наші стосунки перестали бути приязними, ну це, м'яко кажучи. Ви запитаєте мене: навіщо тобі це потрібно? Навіщо псуєш стосунки з впливовими людьми шоубізнес? Я не маю відповіді на ці питання. Єдине можу сказати: це інстинкт, я так відчуваю,

– зізнався продюсер.

Скандал між Білозір та Поляковою