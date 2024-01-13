Микита Alekseev зараз не так часто з'являється з прем'єрами – останнім часом він у пошуку себе. Можливо, це пов'язано також з початком самостійного шляху.

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Олег Бондарчук та Alekseev припинили співпрацю

Після 10 років співпраці Олег Боднарчук оголосив, що їхній контракт завершився: його продовжувати не будуть. Продюсер нейтрально висловився про їхній тандем, який завжди тримався на діловій основі.

Домовилися, що у нас не буде зневажливих відгуків про минулу співпрацю. Мало того, я пообіцяв: якщо моя допомога буде потрібна на початку самостійного шляху – він може на неї розраховувати,

– заявив Боднарчук.



Олег Боднарчук та Alekseev / Фото з інстаграму продюсера

Наставник Alekseev впевнений, що це розірвання відносин дасть новий імпульс у розвитку кожного з них. Він пригадав, яким був Микита упродовж 10 років.

"З самого початку співпраці Alekseev став дуже успішним, і ми в деталях розбирали складові цього успіху. Нікіта, не дивлячись на миттєву популярність, ніколи не дозволяв собі безвідповідальності, завжди цінував людей, які знали на той момент більше, мали досвід і вкладали свої зусилля у його майбутнє. Він дуже добре вихований, має здорові амбіції, талановитий співак і артист. Я не можу нас назвати великими друзями, але ми ніколи не були і ворогами. Завжди ділили на двох успіхи і невдачі", – зізнався Олег Боднарчук.

Що відомо про кар'єру Alekseev