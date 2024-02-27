Співаки мали презентувати композицію "Длинноногое счастье", на яку вже був знятий кліп. Гроші на випуск пісні та відеороботу виділила велика компанія в обмін на рекламну інтеграцію. Оля не вказала суми, але припускають, що йдеться про 150 тисяч євро.

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Виконавиця зізналась, що вона вже б не хотіла мати щось спільне з Олегом. І річ не у тім, що він виїхав за кордон на початку повномасштабної війни. З'ясувалось, що Винник не дуже добре з нею вчинив.

Він мене підставив. У нас з Олегом був спільний трек – "Длинноногое счастье". Це те, що потім перетворилося в "Чарівні очі", мою сольну пісню. Але перед війною ми зробили крутезне відео, на яке нам під рекламу велика компанія виділила кошти. І ми зняли дуже дороге, красиве відео,

– висловилась вона.

Після початку великого наступу росіян, співачка не мала змоги презентувати трек і відео, адже воно не відповідало воєнним реаліям. Натомість артисти не могли переробити композицію спільно, тому що Олег просто не виходив на зв'язок. Тоді як компанія вимагала повернення вкладених коштів. Тому Поляковій доводиться дотепер самотужки розв'язувати цю проблему.

"І коли це все сталося, і треба було якось переробляти це все діло – Олег зник. І я сама за ті кошти вже два роки вирішую з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала", – підкреслила Оля.

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