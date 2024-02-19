Зокрема, під кліпом виконавиці з'явилися коментарі, що артистка спаплюжила текст легендарної поетеси Лесі Українки. Співачка відповіла на ці закиди.

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За словами Олі, завжди знайдуться люди, яким буде щось не подобатися у її творчості. Артистка не розуміє, як їй реагувати на негативні коментарі щодо її композиції. Полякова вважає їх нісенітницею.

Мені надіслали повідомлення, що я маю перепросити перед українцями за "спаплюження пам'яті великої поетеси Лесі Українки,". Це ще англійці не звернулися до мене з претензією про використання образу Фредді Мерк'юрі. Я маю перепросити за те, що не знаю, що робити, аби ніхто ніколи таку хр*нь не писав,

– висловилась вона.

Артистка наголосила, що не може збагнути, чому люди постійно намагаються когось повчати. За словами Олі, Україна – демократична країна, тож кожен може проявляти себе, як захоче. На думку виконавиці, немає певної установи, з якою треба радитися щодо композицій.

Скільки можна повчати? Чи може, тепер треба погоджувати тексти пісень і відео з якоюсь комісією? Як вона називається? Облік моралі? Поліція духовного стану й національної свідомості? Ми живемо в сучасній демократичній європейській країні,

– підкреслила жінка.

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Що цьому передувало