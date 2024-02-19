Зокрема, під кліпом виконавиці з'явилися коментарі, що артистка спаплюжила текст легендарної поетеси Лесі Українки. Співачка відповіла на ці закиди.
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Полякова відреагувала на критику щодо нового треку
За словами Олі, завжди знайдуться люди, яким буде щось не подобатися у її творчості. Артистка не розуміє, як їй реагувати на негативні коментарі щодо її композиції. Полякова вважає їх нісенітницею.
Мені надіслали повідомлення, що я маю перепросити перед українцями за "спаплюження пам'яті великої поетеси Лесі Українки,". Це ще англійці не звернулися до мене з претензією про використання образу Фредді Мерк'юрі. Я маю перепросити за те, що не знаю, що робити, аби ніхто ніколи таку хр*нь не писав,
– висловилась вона.
Артистка наголосила, що не може збагнути, чому люди постійно намагаються когось повчати. За словами Олі, Україна – демократична країна, тож кожен може проявляти себе, як захоче. На думку виконавиці, немає певної установи, з якою треба радитися щодо композицій.
Скільки можна повчати? Чи може, тепер треба погоджувати тексти пісень і відео з якоюсь комісією? Як вона називається? Облік моралі? Поліція духовного стану й національної свідомості? Ми живемо в сучасній демократичній європейській країні,
– підкреслила жінка.
Оля Полякова – "Щоб не плакати – я сміюсь!": дивіться відео онлайн
Що цьому передувало
- Днями Оля Полякова випустила новий кліп на трек "Щоб не плакати – я сміюсь!". Виконавиця з'явилась у відеороботі в шести цікавих образах. Там можна побачити Полякову в ролі беззахисної співачки перед камерами, потужної артистки на ринзі, покинутої нареченої та сміливої байкерки.
- Артистка використала деякі слова з вірша української поетеси Лесі Українки – "Як дитиною бувало". Деякі користувачі мережі похвалили артистку, утім, були й ті, кого не вразила композиція Полякової.