"Немов сестри": Оля Полякова вразила схожістю з мамою

Відома українська співачка Оля Полякова показала рідкісні фото своєї мами Світлани. Річ у тім, що днями жінка відсвяткувала день народження.

З цієї нагоди артистка опублікувала допис-привітання для мами. Шанувальники були вражені молодим виглядом жінки.

Цікаво Ви ніхто, – В'ячеслав Узелков зробив заяву після гучних слів його сина про зречення

Оля Полякова поширила серію фотографій, на яких іменинниця позує як сама, так і з донькою та онуками. У підписі до публікації співачка висловила подяку мамі за життя та побажала їй усього найкращого.

Дуже хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя, любові! І звісно подякувати за життя, як би не ти, так багато прекрасного світ би не побачив. Люблю,

– написала зірка.

У коментарях користувачі відзначили неймовірну схожість між трьома поколіннями жінок у родині Полякової та наголосили, що мама зірка виглядає на 35-40.

"Мама – красуня";

"Олю, це не мама, це сестричка";

"Оце я розумію гени! Мама неймовірно красива і молода жінка. Їй має ж бути під 60 десь, але на вигляд 35-40";

"Ого яка гарна мама. Як кажуть яблуко від яблуні. Дуже багато здоров'я, миру, радості";

"Оце гени! Три покоління красунь".

Зауважимо, напередодні день народження також відзначила мама реперки аlyona аlyona. Їй виповнилося 53 роки.