Полякова в Монако, Мішина у США: де відпочивають українські зірки цього літа

Літо – це сезон відпусток та відпочинку. Українські знаменитості не нехтують можливістю та вирушають за кордон чи у Карпати, щоб провести час з сім'єю чи наодинці.

Show 24 розповість про те, де цього літа відпочивають українські зірки. І хто з них вирішує залишатися в рідній країні, а хто досліджує закордоння.

До слова Акторка Анна Саліванчук серйозно травмувалася на відпочинку: фото біля лікарні

Оля Полякова

Українська співачка поїхала в закордонну відпустку в Монако, де зустрілась з подругою. Вони відвідують пляж і басейн та роблять фото у капелюхах й купальниках. Артистка не забуває і про щоденні тренування.

Ксенія Мішина

Акторка разом з сином упродовж трьох тижнів подорожувала Сполученими Штатами. За цей час вона поділилась, що відчула справжній дух свободи й помітила, як всі навколо усміхаються, навіть якщо це лише задля етикету. Але й відзначила високі ціни, швидкість, сервіс і відсутність транспортних сполучень.

Побувавши в одній із провідних світових країн, побачивши рівень прогресу та інновацій, мені стало дивно усвідомлювати, що наш ворог не соромиться претендувати на входження до списку хедлайнерів, з такими примітивними смислами і такими ж примітивними штатами,

– зауважила зірка.

Наталка Денисенко

Акторка з сином теж відправилась на відпочинок за кордон. Вона обрала Анталію в Туреччині, де поселилась у 5 зірковому готелі.

Вчора стався перший день відпочинку з синочком, і я дякую всесвіту, що любить мене всіма зручними йому способами,

– написала Денисенко.

Сергій Танчинець

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ разом з коханою Юліаною відправився на відпочинок у Карпати. Вони кілька днів провели в Буковелі.

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка кілька тижнів провела в Ізраїлі разом з сином та мамою. Блогерка часто їздить на відпочинок саме туди, адже дуже любить цю країну, крім того, там живе її сестра.

Надя Дорофєєва

На кілька днів співачка завітала у село "Великий Кут", де раніше минало її кожне літо з сім'єю.

Анна Саліванчук

Акторка багато подорожує та відпочиває з дітьми на морі у Греції.

Вперше я обрала себе, дітей і відпочинок! Вперше я відмовилась від ролі в серіалі і поїхала з дітьми на море,

– поділилась зірка.