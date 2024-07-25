Журналісти оцінили фото дівчат на Олімпіаді-2024 та склали рейтинг. У список найсексуальніших спортсменок Олімпіади-2024 потрапила й українка.
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26-річна українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується в стрибках у висоту, посіла третє місце у рейтингу. Її назвали дівчиною, яка знає смак перемоги, адже вона двічі ставала чемпіонкою Європи до 23 років. Цього року вона втретє представляє Україну.
Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 / Фото з інстаграму спортсменки
На другому місці – 24-річна британська спортсменка Моллі Кодері, яка стрибає з жердиною. Вона часто ділиться фото в бікіні у соцмережах. Фани впевнені, що Моллі варто спробувати себе у моделінгу.
Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 / Фото з інстаграму спортсменки
Перша у рейтингу найсексуальніших спортсменок – 25-річна легкоатлетка і бігунка Аліса Шмідт з Німеччини. У неї понад 5 мільйонів підписників. Вона вперше виступатиме на Олімпійських іграх. Цікаво, що Аліса Шмідт дефілювала на Тижні моди для бренду Hugo Boss.
Найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 / Фото з інстаграму спортсменки
Найсексуальніші спортсменки Олімпіади-2024
- Аліса Шмідт, Німеччина;
- Моллі Кодрі, Велика Британія;
- Юлія Левченко, Україна;
- Аліша Ньюмен, Канада;
- Ліке Клавер, Нідерланди.