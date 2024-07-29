Під час Олімпіади-2024: Джамала феєрично виступила в Українському домі Volia Space у Парижі

Співачка Джамала виступила на сцені Українського дому в Парижі. Там запрацював простір Volia Space, що популяризуватиме українську культуру.

Український дім Volia Space відкрили у столиці Франції під час Олімпійських ігор-2024. Це один з 15 святкових клубів національних збірних. У Volia Space розповідатимуть про українську культуру, музику, кухню та життя під час російського вторгнення.

До слова Зробила сюрприз: Джамала підтримала національну збірну України на Олімпіаді-2024

В Українському домі Volia Space відбулися покази фільмів "20 днів у Маріуполі", Culture Quest. Ukraine", "Джамала. Пісні свободи".

Співачка Джамала також виступила на сцені Українського дому. Вона виконала хіт "1944", що переміг на Євробаченні, та кілька інших своїх композицій.

Джамала виступила в Українському домі в Парижі: відео

Напередодні Джамала зробила сюрприз для українських спортсменів і з'явилась в Олімпійському селищі. Вона завітала до національної збірної України з фехтування, стрибків у воду та гімнастики. Співачка та спортсмени мали нагоду поспілкуватися і зробити спільні фото.