Зробила сюрприз: Джамала підтримала національну збірну України на Олімпіаді-2024

Українська співачка Джамала наразі перебуває в Парижі, де незабаром виступить на Олімпіаді-2024. Перед виконанням важливої місії артистка відвідала Olympic village.

28 липня, виконавиця виступить зі сцени українського дому Volia Space. Для Джамали це чудова можливість розповісти на міжнародній арені про злочини росіян, боротьбу з ворогом та важливість перемоги для України у війні.

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В Олімпійському селищі артистка завітала до національної збірної України з фехтування, стрибків у воду та гімнастики. Спортсмени мали змогу поспілкуватися з переможницею Євробачення-2016 та зробити кілька пам'ятних фото.

Зарядившись позитивними емоціями, спортсмени продовжили підготовку до своїх виступів на Олімпіаді 2024,

– поділилися в Національному олімпійському комітеті України.

Як зазначила Джамала, вона вперше в житті опинилася за лаштунками Олімпійських ігор та вирішила зробити сюрприз українській збірній. Артистка побажала спортсменам успіху та гідно представити країну на турнірі.

Розумію, що побачити всю команду – нереально. У всіх дуже насичений графік, але сюрпризом до свого виступу забігла побачити нашу збірну. Всіх дуже люблю і бажаю успіху в такий важкий час! Попри все представляти всіх нас, всю країну,

– підкреслила співачка.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 стартували 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На Олімпіаді Україну представлятимуть 140 спортсменів, які візьмуть участь у 23-х видах спорту.